Sorteo de la Copa del Rey 2025: el Real Zaragoza y la SD Huesca ya conocen sus rivales para la primera ronda

La Copa del Rey es esa competición mágica, hogar de sueños y emociones. Donde todo es posible, y donde los equipos más humildes viven los mejores momentos de la temporada. Así lo fue el pasado curso para algunos cuadros de Aragón, como el Ontiñena con su enfrentamiento ante Las Palmas o para el Barbastro, que por segundo año consecutivo recibió la visita del FC Barcelona.

Con 112 equipos, este lunes 6 de octubre se han sorteado los 56 primeros enfrentamientos, uno más que la edición 24/25. Dos de ellos son dos interesantes derbis aragoneses.

De esta forma, los seis equipos de la tierra participantes en la Copa del Rey 2025/26 han conocido sus rivales para la primera ronda. El Real Zaragoza, uno de los primeros de Segunda División en salir, se medirá a la UD Mutilvera de Segunda RFEF. El enfrentamiento será el martes 28, miércoles 29 o jueves 30 de octubre en tierras navarras al ser un equipo de inferior categoría. En concreto, el enfrenamiento se jugará en el Municipal Valle de Aranguren.

Además, el fin de semana del 16 de noviembre, la Mutilvera disputará su partido contra el filial zaragocista, el Deportivo Aragón.

Por su parte, la SD Huesca, el otro equipo aragonés en la categoría de plata, se medirá al Utebo, de Segunda RFEF, por lo que habrá un duelo regional en el feudo zaragozano. La fecha y el horario están por determinar, pero como todos los duelos de esta ronda, será el 28, 29 o 30 de octubre.

En cuanto a los conjuntos aragoneses de la tercera categoría del fútbol nacional, la Primera RFEF, la SD Tarazona visitará el campo del Ebro. Por último, el sorteo cruza al CD Teruel contra el Sant Andreu dirigido por Natxo González y militante en Segunda RFEF.

Enfrentamientos