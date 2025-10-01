Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza: "Hay que seguir sumando para entrar en playoff o en el pelotón de arriba"

En la séptima jornada, el pasado viernes, el Real Zaragoza logró su primera victoria del curso. Ante el Mirandés, Gabi optó por una alineación con cambios significativos que fueron claves en el resultado (0-1). Uno de ellos fue la entrada de Esteban Andrada en portería, en lugar de Adrián Rodríguez, titular en las jornadas anteriores. El arquero argentino consiguió dejar la portería a cero en su debut con la camiseta blanquilla, cuando transmitió seguridad y jerarquía.

Así pues, Andrada ha repasado su primer mes en el Real Zaragoza: “Estoy muy contento de llegar a este club, es muy importante, han pasado muchos argentinos por aquí y quiero dejar en alto al club. Tengo la ilusión de hacer las cosas bien”.

Hace justo un mes fue oficial su llegada al club aragonés, el último día del mercado de fichajes, y fue el pasado viernes cuando debutó como titular. Por ello, Andrada se muestra “contento” y con ganas de seguir ayudando al equipo y repetir la victoria el domingo ante el Córdoba, en un partido muy distinto.

El argentino fue una de las novedades de la alineación, donde sustituyó a Adrián Rodríguez, que había cumplido con su papel en los primeros partidos. “Lo venía haciendo bien, pero el técnico lo decidió así, el puesto de portero lo ocupa uno. Se trata de ayudar al equipo, estamos todos en el mismo barco”, ha explicado.

Igualmente, defiende que ambos, a pesar de competir por el puesto, se llevan muy bien y considera que tiene un “gran futuro”.

En su caso, señala que en todos los equipos trata de hacerlo “de la mejor manera” y con “mucha responsabilidad” mirando el ejemplo de su compatriota Cristian Álvarez. “No he venido de paso a Zaragoza”, ha añadido.

Inicio del equipo

Por otro lado, Esteban Andrada ha analizado el inicio del Real Zaragoza, que suma 6 puntos en 7 partidos. “No se ha empezado bien, pero esto es largo”, ha defendido con la confianza de que los resultados empiecen a llegar tras la primera victoria.

“Había visto los partidos desde fuera, veía al vestuario frustrado por no lograr los resultados, se entregaban y no salían las cosas. Sabía que a la larga iba a llegar el triunfo. El equipo está con la cabeza tranquila, el resultado te da confianza y esta semana va a ser muy buena. Sabemos que de aquí no podemos bajar”, ha subrayado el cancerbero. “No hemos bajado los brazos y el tiempo ha dado la razón”, ha celebrado.

En esta línea, Andrada, sorprendido con la afición del Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio, insiste en la importancia de que el equipo se haga fuerte en casa: “En breve van a llegar los resultados y la gente va a estar contenta. Tenemos que seguir avanzando y sumando puntos para poder entrar en los playoffs o estar en el pelotón de arriba”.

Además, el portero zaragocista ha comparado la Liga Hypermotion con la liga argentina en cuanto a los partidos “trabados” y “muy parejos” y ve la clave en “golpear en el momento justo” y defender bien. “Hay que ser inteligentes en los partidos. El entrenador nos da las herramientas”, ha finalizado.