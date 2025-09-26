Mirandés - Real Zaragoza, fútbol LaLiga Hypermotion en directo: los blanquillos se imponen con un gol de Sebas Moyano

Tan solo es la séptima jornada de LaLiga Hypermotion 2025/26, pero el Real Zaragoza disputa ya este viernes un choque de vital importancia. Los de Gabi no saben lo que es ganar esta temporada, tras tres empates y tres derrotas que lo colocan penúltimo en la clasificación.

De esta forma, el Real Zaragoza está obligado a ganar al Mirandés en Mendizorroza si no quiere profundizar en su crisis. Además, Gabi se juega su futuro en el banquillo, aunque el técnico defendiera en la previa que está muy tranquilo y cuenta con la confianza de la propiedad.