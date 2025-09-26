Mirandés - Real Zaragoza, fútbol LaLiga Hypermotion en directo: los blanquillos se imponen con un gol de Sebas Moyano
El Real Zaragoza busca su primera victoria de la temporada tras seis partidos sin ganar y solo 3 puntos.
LAS CLAVES
- 21:32 SEGUNDA MITAD
- 20:58 GOL DEL REAL ZARAGOZA
- 20:31 COMIENZA EL PARTIDO
Tan solo es la séptima jornada de LaLiga Hypermotion 2025/26, pero el Real Zaragoza disputa ya este viernes un choque de vital importancia. Los de Gabi no saben lo que es ganar esta temporada, tras tres empates y tres derrotas que lo colocan penúltimo en la clasificación.
De esta forma, el Real Zaragoza está obligado a ganar al Mirandés en Mendizorroza si no quiere profundizar en su crisis. Además, Gabi se juega su futuro en el banquillo, aunque el técnico defendiera en la previa que está muy tranquilo y cuenta con la confianza de la propiedad.
-
El próximo encuentro: el Córdoba
El próximo choque del Real Zaragoza será el próximo domingo 5 de octubre ante el Córdoba en el Ibercaja Estadio. ¡Hasta entonces!
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza
Después de 7 jornadas, por fin el Real Zaragoza suma su primera victoria del curso y sale de la zona de descenso. Vale el gol de Sebas Moyano en la primera mitad. ¡Lo celebran los jugadores con la afición desplazada!
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | ¡¡FINAL DEL PARTIDO!!
98': ¡FINAAAAAAAAAAL! PRIMERA VICTORIA DEL REAL ZARAGOZA.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | Se salva el Real Zaragoza
93': El Mirandés roza el empate a balón parado, pero finalmente toca Marí y es saque de puerta.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | Seis minutos de añadido
90': Llegamos al minuto 90 de juego y se añaden 6 minutos.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | ¡CLARÍSIMA PARA EL ZARAGOZA!
85': Falla Raúl Guti una ocasión clara al disparar contra un jugador rival casi bajo palos tras una carrera de Francho.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | Triple cambio en el Real Zaragoza
83': Triple cambio en el banquillo zaragocista. Se van Dani Gómez, Moyano y Saidu y entran Bazdar, Tasende y Keidi Bare.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | ¡AL LARGUERO!
80': ¡Ocasión clarísima del Mirandés! Casi aprovecha el Mirandés un saque de esquina, pero, por fortuna, la definición pega al larguero cuando la portería estaba vacía.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | Detiene Andrada
79': Remata con la testa Alberto Marí y detiene seguro Andrada. Se está acercando el Mirandés y todavía queda mucho...
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | Cae Moyano en el área
78': Buena combinación del Real Zaragoza. La dejaba Paulino para Moyano que cae en el área y reclama penalti. Dice el colegiado que no hay nada.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | Amarilla para Novoa
76': Amarilla para Novoa por una falta sobre Moyano.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | ¡Casi el Mirandés!
75': Petit remata al lateral de la red un centro y mete el miedo en el cuerpo de los de Gabi.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | Sale el exzaragocista Alberto Marí
71': Más cambios en el Mirandés, entra Alberto Marí, exzaragocista, por Postigo.
El delantero disputó la temporada pasada cedido en el cuadro aragonés por el Valencia.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | Vuelve Insua
70': Vuelve al terreno de juego Insua. Buena noticia para el Real Zaragoza.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | Problemas para Insua
68': Tiene que salir del campo Pablo Insua por unas molestias. No se produce el cambio, veremos a ver si puede seguir el central. Salía a calentar Keidi Bare.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | Amarilla a Raúl Guti
66': Ve Raúl Guti la cartulina amarilla después de llegar tarde ante Postigo.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | Golpeo de Paulino
58': Prueba desde fuera del área Paulino. El lanzamiento no va entre los tres palos.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | Importante defensa de Tachi
54': Salva Tachi una contra peligrosa del Mirandés tras una pérdida por un resbalón de Pomares.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | Primer cambio en el Real Zaragoza
53': Mueve ficha el Real Zaragoza. Se va Marcos Cuenca, el jugador más activo de la primera parte, y entra Paulino en su lugar.
-
Mirandés 0 - 1 Real Zaragoza | Más enchufado el cuadro local
48': Ha salido con ganas de igualar el marcador el Mirandés insistiendo en el ataque y con más presión.