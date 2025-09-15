El VAR deja aún más seco al Real Zaragoza: polémico y pobre empate sin goles ante el Albacete

El videoarbitraje dirigido por Ávalos Barrera anuló un penalti y un gol a los de Gabi, que seguirán sin saber lo que es ganar en lo que va de temporada.

Se hablará del arbitraje y del VAR durante la próxima semana en el entorno del Real Zaragoza, pero lo cierto es que el equipo de Gabi sigue sin arrancar y continuará anclado en la zona baja tras firmar otro triste empate ante un Albacete igual de pobre que los aragoneses. Los blanquillos se quedaron secos y no fueron capaces de romper la portería de un 'Alba' que llegaba con 13 goles encajados en 4 partidos. No ayudó, cierto es, el videoarbitraje, que anuló un penalti y un gol a los aragoneses.

Gabi Fernández introdujo tres novedades en el 11 titular, moviendo a Francho al lateral derecho y dando entrada a Paul Akouokou en el medio y a Kenan Kodro en la punta del ataque junto a Dani Gómez. Enfrente, un Albacete que revolucionó el equipo tras tres derrotas consecutivas, con el zaragozano y exzaragocista Jesús Vallejo como baluarte en defensa.

Comenzó el Real Zaragoza intentando mandar en el partido y tener el dominio del balón, pero pronto quedó claro que el encuentro iba a ser duro de masticar. Los aragoneses apenas tenían capacidad de creación en tres cuartos de campo, no rompía por bandas y los dos delanteros eran una isla sin apenas posibilidad de rematar en el área.

Francho Serrano tuvo la primera ocasión del partido a los siete minutos con un disparo raso y ajustado al palo que obligó a hacer una importante estirada a Lizoain para evitar el 1-0. Respondieron los manchegos con una peligrosísima internada de Morci hasta línea de fondo que solo un resbalón de Carlos Neva a apenas tres metros de la línea de gol impidió que el Albacete se adelantara en el primer cuarto de hora.

El partido volvió a una fase fría y apagada, con escaso ritmo que por momentos empezó a recordar a la primera parte ante el Valladolid. Hasta que la grada se encendió, cómo no, contra el colegiado Palencia Caballero. El colegiado señaló penalti a favor del Zaragoza por una mano de Pepe Sánchez en el área, pero Ávalos Barrera le envió a revisión al entender que el central visitante tenía la mano abajo, recta, inmóvil y pegada al cuerpo. Tras verlo en el VAR, decidió anular el penalti.

Con el ánimo de la grada enfurecida, el Real Zaragoza pareció encenderse y subir el ritmo, pero no le daba como para hacer alguna cosquilla a la defensa manchega. Un lanzamiento desviado desde 30 metros de Saidu y un disparo cruzado de Dani Gómez que se paseó por área pequeña fueron los dos acercamientos con algo de peligro ante el área del Albacete.

Segunda parte

La segunda parte comenzó con cambios en ambos equipos, con Gabi Fernández dando entrada a Keidi Bare por Raúl Guti y con Javi Moreno por Pepe Sánchez en el Albacete. Paulino de la Fuente rozó el gol con un lanzamiento de falta desde la frontal del área que se marchó a centímetros del palo izquierdo de Lizoain.

Pero fue un espejismo. El partido volvió a instalarse en un ritmo lento y sin ocasiones ni intención de haberlas por la incapacidad de uno y otro para atacar. Por algo ambos están en descenso tras cuatro jornadas, y habrá que ver por cuánto tiempo.

Tras un cuarto de hora insulso, ambos equipos probaron un doble cambio en ataque para intentar tener ocasiones. Pau Sans y Soberón entraron por Paulino y Kenan Kodro en el Zaragoza, mientras que Puertas y Jefté ocuparon el sitio de Lazo y Escriche.

En el 69 llegó la gran jugada polémica del partido. Insua remató un balón que se coló en la portería por milímetros pese a que el linier no lo había visto, pero, tras cinco minutos de revisión, dictó un fuera de juego de Saidu, que habría tocado el balón después de que el central gallego rematara el balón.

Tras el parón y con más corazón que cabeza en el tramo final, el Zaragoza se animó a la portería contraria. Gabi agotó sus balas dando entrada a Pau Sans y Juan Sebastián y dejando sin minutos a Samed Bazdar. Francho tuvo dos buenas ocasiones entrando al segundo palo, pero primero golpeó mal con el interior y después buscó un centro por alto imposible a la cabeza de Dani Gómez, cuando la jugada pedía un balón raso.

Hubo un largo descuento tras los cinco minutos que tardaron en revisar el gol anulado a Saidu, pero ni en dos días iba a poder marcar el Zaragoza.