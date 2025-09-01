Cierre del mercado de fichajes del Real Zaragoza: un total de 12 incorporaciones, cuatro en las últimas horas

Se acabó lo que se daba. Queda cerrado el mercado de fichajes en España y aquellos equipos que quieran reforzarse a partir de ahora deberán recurrir al mercado del paro. A las 23.59 de este lunes 1 de septiembre se consumía el tiempo, después de dos meses.

El Real Zaragoza, en el primer mercado con Txema Indias como director deportivo, ha cerrado hasta la fecha 12 llegadas: Sebas Moyano, Tachi, Radovanovic, Paulino de la Fuente, Carlos Pomares, Valery Fernández, Adrián Rodríguez, Pablo Insua, Andrada, Paul Akouokou, Kenan Kodro y Aguirregabiria.

A última hora se han frustrado las esperadas salidas de Bakis y de Cuenca, quien estará en la dinámica del primer equipo tras su papel en el Deportivo Aragón.

El resumen de este último día deja cuatro fichajes (centrocampista, delantero, portero y lateral derecho) y ninguna salida.