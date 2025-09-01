Cierre del mercado de fichajes del Real Zaragoza: un total de 12 incorporaciones, cuatro en las últimas horas
A las 23.59 de este lunes 1 de septiembre se cierra la ventana estival.
Se acabó lo que se daba. Queda cerrado el mercado de fichajes en España y aquellos equipos que quieran reforzarse a partir de ahora deberán recurrir al mercado del paro. A las 23.59 de este lunes 1 de septiembre se consumía el tiempo, después de dos meses.
El Real Zaragoza, en el primer mercado con Txema Indias como director deportivo, ha cerrado hasta la fecha 12 llegadas: Sebas Moyano, Tachi, Radovanovic, Paulino de la Fuente, Carlos Pomares, Valery Fernández, Adrián Rodríguez, Pablo Insua, Andrada, Paul Akouokou, Kenan Kodro y Aguirregabiria.
A última hora se han frustrado las esperadas salidas de Bakis y de Cuenca, quien estará en la dinámica del primer equipo tras su papel en el Deportivo Aragón.
El resumen de este último día deja cuatro fichajes (centrocampista, delantero, portero y lateral derecho) y ninguna salida.
Plantilla cerrada en el Real Zaragoza
Finalmente, el Real Zaragoza ha incorporado a doce futbolistas en este verano, cuarto de ellos este lunes. Además, ha dado salida a una cantidad importante de futbolistas, aunque se queda sin sacar a Sinan Bakis.
Sebas Moyano, Tachi, Radovanovic, Paulino de la Fuente, Carlos Pomares, Valery Fernández, Adrián Rodríguez, Pablo Insua, Andrada, Paul Akouokou, Kenan Kodro y Aguirregabiria son todos los refuerzos.
Cierre del mercado de fichajes
00.00: Da la medianoche. Ya es día 2 de septiembre y por tanto, se cierra el mercado de fichajes en España.
Martín Aguirregabiria firma por una temporada
El Real Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con Martín Aguirregabiria, libre tras acabar contrato con el Cartagena, para su incorporación al conjunto blanquillo para este curso 2025-26. El lateral derecho se convierte en el duodécimo fichaje de este mercado.
Martín Aguirregabiria, nuevo lateral derecho
23.36: El Real Zaragoza anuncia la incorporación del lateral derecho para la presente temporada. Llega libre tras acabar contrato con el Cartegena.
¡SE PREPARA OTRO FICHAJE!
23.29: El Real Zaragoza va a anunciar otra incorporación cuando queda justo media hora para el cierre del mercado. Ya ha lanzado la pregunta en X de "¿cómo va la noche?".
Última hora de mercado
23.03: Entramos en la última hora del mercado de fichajes. Veremos si todavía hay tiempo para alguna sorpresa...
Marcos Cuenca se queda en el Real Zaragoza
22.45: ¡MARCOS CUENCA SE QUEDA EN EL PRIMER EQUIPO! El Real Zaragoza ha confirmado que el canterano seguirá en la plantilla y llevará el dorsal 23, pese a que se le buscaba una cesión para que pudiera contar con más minutos.
El jugador no ha entrado en ninguna convocatoria en lo que va de temporada.
Menos de dos horas
22.19: Quedan menos de dos horas para el cierre del mercado de fichajes en España. Habrá que ver si el Real Zaragoza anuncia algún refuerzo más o la plantilla se completa con las tres incorporaciones del día. Sería necesario un lateral derecho y un central.
Sinan Bakis no ha pasado el reconocimiento médico
22.15: El Vanspor turco, equipo con el que iba a firmar Sinan Bakis, ha emitido un comunicado en el que explica que el delantero no ha pasado el reconocimiento médico por una lesión y por ello su fichaje se ha caído.
-
Arreón final del Real Zaragoza en el mercado: Paul Akouokou y Kenan Kodro llegan cedidos
Arreón final del Real Zaragoza antes de las horas todavía más límites del mercado de fichajes con dos nuevas incorporaciones: Paul Akouokou y Kenan Kodro. Ambos llegan en calidad de cedidos, el primero por el Olympique de Lyon y el segundo por el Ferencváros húngaro.
¡Paul Akouokou es zaragocista!
21.23: Lo hace ya oficial el Real Zaragoza. El centrocampista marfileño Paul Akouokou es el undécimo fichaje del verano.
-
El Olympique de Lyon hace oficial la cesión
21.20: El Olympique de Lyon hace oficial el acuerdo de cesión con el Real Zaragoza por Akouokou. En el comunicado del club francés indican que no hay opción de compra.
-
¿Cómo va la noche?
21.15: El Real Zaragoza vuelve a preguntar ese "¿cómo va la noche?" que implica que va a anunciar otro fichaje. Parece ser que ahora hará oficial a Akouokou.
-
¡Paul Akouokou, inscrito en la Liga!
21.10: Paul Akouokou aparece también inscrito en la plataforma de la Liga como futbolista del Real Zaragoza. El club no lo ha hecho oficial.
-
Kenan Kodro, nuevo delantero del Real Zaragoza
21.02: ¡SALTA OTRA SORPRESA! l El internacional bosnio, Kenan Kodoro, con más de 300 partidos como profesional, complementa la parcela ofensiva del Real Zaragoza. Llega en calidad de cedido.
-
Se cae la salida de Sinan Bakis
20.33: Informa Pablo Carreras para Radio Marca Zaragoza y El Periódico de Aragón que la salida de Sinan Bakis al Vanspor turco se ha caído, cuando el futbolista ya estaba en Turquía. De confirmarse, se trata de un revés importante para el Real Zaragoza.
-
El futuro de Marcos Cuenca
19.29: El Real Zaragoza, a la vez que busca nuevos fichajes, busca dar salidas. Mientras Sinan Bakis apunta a salir a la liga turca, el futuro de Marcos Cuenca podría estar en Primera RFEF. En este aspecto, el periodista Ángel García, informa de que podría irse cedido al Eldense.
Nueve incorporaciones
19.11: Con la llegada de Andrada, el Real Zaragoza ha firmado nueve jugadores durante este mercado.
-
Esteban Andrada defenderá la portería del Real Zaragoza: el argentino llega cedido por el CF Monterrey
Un anuncio especial
18.39: El vídeo que ha publicado el Real Zaragoza para comunicar la cesión de Andrada tiene la locución de Cristian Álvarez, un ejemplo de portero argentino que se ha convertido en una leyenda: "Hola Esteban, llegas a un lugar muy especial. Llegas a un club hermoso, te deseo todos los éxitos del mundo. Bienvenido a Zaragoza".
"Es un honor legar a un equipo que ha sido el hogar de muchos argentinos", dice por su parte Esteban.