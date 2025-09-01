Arreón final del Real Zaragoza en el mercado: Paul Akouokou y Kenan Kodro llegan cedidos al club blanquillo

Arreón final del Real Zaragoza antes de las horas todavía más límites del mercado de fichajes con dos nuevas incorporaciones: Paul Akouokou y Kenan Kodro. Ambos llegan en calidad de cedidos, el primero por el Olympique de Lyon y el segundo por el Ferencváros húngaro. El club ya ha hecho oficial la incorporación de ambos, que ya están inscritos en la plataforma de la Liga.

En primer lugar, el delantero bosnio Kenan Kodro, cuya llegada ha sido una sorpresa, es el décimo fichaje del verano del Real Zaragoza. Llega cedido por esta temporada por el Ferencváros.

Según describe en el comunicado el Real Zaragoza, Kodro es un experimentado delantero de área, internacional con la selección de Bosnia-Herzegovina en 15 ocasiones y con una dilatada trayectoria en diferentes países. Formado en las categorías inferiores de la Real Sociedad, debutó en el fútbol profesional de la mano de CA Osasuna, con el que ascendió a Primera División en la 2015-16.

En la máxima categoría tuvo una gran irrupción, con 7 goles y una asistencia en su temporada de estreno. Posteriormente, acumuló diferentes experiencias en el Mainz alemán, el Grasshoppers suizo y el FC Copenhague danés, con el que además jugó Europa League.

El Athletic Club lo recuperó en 2018 para el fútbol español. Tras dos temporadas y media en el equipo rojiblanco, se fue cedido al Real Valladolid en la segunda mitad de la 2020-21 antes de una nueva experiencia en el extranjero de la mano del Videoton FC Fehérvár.

En Hungría disfrutó de sus años más prolíficos en cuanto a goles durante tres temporadas y en la 2023-24 fichó por el Ferencváros para proclamarse campeón de liga. El pasado curso estuvo a préstamo en el Gaziantep turco, con el que disputó 32 partidos y se convirtió en el máximo goleador de la Copa con seis tantos en cinco encuentros.

Ahora llega al Real Zaragoza para completar el ataque blanquillo junto a Soberón, Bazdar y Dani Gómez, y a esperas de ver lo qué ocurre con Sinan Bakis.

Akouokou, cedido por el Lyon

Por otro lado, minutos más tardes, el Real Zaragoza ha anunciado otro fichaje, el del culebrón del verano, que ha tenido buen final. Después de semanas tras su fichaje, Txema Indias ha logrado la cesión de Akouokou.

El marfileño es un poderoso centrocampista con gran recorrido, con experiencia en el fútbol español tras su paso por el Real Betis Balompié entre los años 2020 y 2023. Además, fue parte de la plantilla verdiblanca campeona de la Copa del Rey 2022.

También acumula una decena de partidos en Europa League, tanto en el conjunto Real Betis como en el Olympique Lyonnais, con el que la pasada temporada alcanzó los cuartos de final del torneo. Es internacional con la selección absoluta de Costa de Marfil en cuatro ocasiones.