Cruel inicio para el Real Zaragoza en Anoeta: se queda sin gol y cae ante el filial de la Real Sociedad (1-0)

Lo importante no es cómo se empieza sino cómo se acaba, pero todos los puntos son importantes en esta categoría y el Real Zaragoza ha dejado escapar los tres primeros. Los de Gabi han caído 1-0 ante la Real Sociedad B, recién ascendido, en el debut liguero 25/26. Empezó bien el cuadro maño, con intensidad y con ocasiones, pero no encontraba la forma de hacer gol.

Concediendo también atrás, pasada la media hora, el equipo local aprovechaba una contra para hacer el 1-0 definitivo, obra de Ochieng. Aketxe y Moyano tenían dos claras para lograr el empate en la segunda parte, pero el Real Zaragoza se va de vacío.

En un escenario de lujo debutaba el Real Zaragoza de Gabi en esta nueva temporada, la 13ª en Segunda División. En Anoeta, ante un filial recién ascendido y con unos 1.000 zaragocistas en las gradas. Pero, bien sabe este equipo que no hay partido fácil en la categoría, todavía más con la plantilla sin cerrar. Y así ha quedado claro.

Para el primer once del curso, marcado por la ausencia de centrales, Gabi Fernández ha tenido que buscar alternativas. Adrián Rodríguez, con poca experiencia en el fútbol profesional, era el portero titular. En la línea de atrás, Juan Sebastián y Tasende en los laterales y Radovanovic y Pomares en el centro de la zaga. En el centro, Francho y Guti con Paulino, Aketxe y Sebas Moyano y Dani Gómez como hombre más adelantado.

Con ellos daba comienzo el curso. Lo hacía con intensidad, activo en ataque, con recuperaciones rápidas y dominando el partido. Así era en los primeros minutos de encuentro, en los que destacaban Aketxe, Sebas Moyano y Paulino. Se veía un buen Real Zaragoza, pero los pupilos de Gabi no conseguían finalizar las jugadas en la portería.

Había ocasiones, aunque pocas claras. El primer disparo a puerta lo protagonizaba Paulino en el minuto 10, también Aketxe de falta llegaba a la meta rival, pero la realidad es que ninguna gozaba del peligro necesario.

Un peligro que lograba el filial vasco a la contra, o aprovechando los errores del propio Real Zaragoza. En una de estas malas salidas, Gorosabel rozaba el primer tanto del choque, pero Adrián metía una mano abajo para despejar el balón cercano al palo derecho. Mariezkurrena no llegaba por poco a rematar un buen centro lateral.

De esta forma, el Real Zaragoza perdía dominio, pero seguía generando en ataque con ocasiones mal rematadas por Paulino y Dani Gómez, justo antes de la pausa de hidratación. Tras la breve pausa, llegaba el tanto del cuadro local, pillando a la contra al Real Zaragoza. Ochieng se quedaba solo ante Adrián y no perdonaba. 1-0.

Los visitantes intentaban la igualada antes del descanso, pero ni con cuatro córners consecutivos o una buena pegada de Moyano, el balón entraba. Y así llegaba el intermedio.

Segunda parte

Tenía que buscar el gol el Real Zaragoza en el segundo acto, pero al inicio se mostraba más espeso, aunque lo intentaba de todas las maneras que podía. Eso sí, Pomares tenía que cortar un balón para evitar una jugada prometedora de los vascos.

Aun así, apenas sufrían los blanquillos atrás, que tenían la más clara en el minuto 60. Con varios jugadores dentro del área, Aketxe disparaba solo. Casi se celebraba el gol, pero Aitor Fraga paraba a bocajarro el lanzamiento.

También Soberón de falta mandaba su remate al lateral de la red y Sebas Moyano tenía otra clarísima más tarde, rozando un centro medido de Paulino al centro del área.

Pasaban los minutos y entraban las prisas... A la desesperada lo intentaba el Real Zaragoza en el tramo final, pero la puntería no estaba de parte de los maños en San Sebastián. Así pues, cosechaban la primera derrota del curso ante un recién ascendido.

Atrás quedan años anteriores, con dulces estrenos. A ver si el final también es distinto esta temporada.

Real Sociedad B 1 – 0 Real Zaragoza

Real Sociedad B: Fraga; Agote, P. Rodríguez, Beitia, Dadie; Rodríguez, Carbonell, Gorosabel; Ochieng, Orobengoa, Mariezkurrena.

Real Zaragoza: Adrián Rodríguez; Tasende, Pomares, Radovanovic, Juan Sebastián; Francho, Raúl Guti; Aketxe, Sebas Moyano, Paulino; Dani Gómez.

Árbitros: Miguel González. Amonestó a Mikel González, Mariezkurrena, Gorosabel y Carbonell. A Sebas Moyano y Radovanovic.

Goles: 1-0, Ochieng (m.34)

Incidencias: Jornada 1 de LaLiga Hypermotion celebrada en el Reale Arena, Anoeta.