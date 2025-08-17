Se acabaron las pruebas: el Real Zaragoza comienza con una plantilla incompleta su 13ª temporada en Segunda División

Vuelve el fútbol y vuelve la competición para el Real Zaragoza. Tras algo más de dos meses sin Liga y uno de pretemporada, llega la hora de la verdad. El conjunto de Gabi se estrena este domingo en la campaña 2025/26 ante la Real Sociedad B, en la que es su decimotercera en Segunda División. En el partido, con tres puntos en juego igual de importantes que en cualquier momento del año, estarán presentes unos 650 aficionados blanquillos.

Jornada 1 de 42. Comienza, otro año más y ya son 13, el largo y duro camino de la categoría de plata con la esperanza de que sea el último para el Real Zaragoza, aunque con la realidad de que el objetivo es otro.

Y es que el Real Zaragoza ha cambiado su discurso de cara a este curso. Parece que da miedo hablar de ascenso y desde el club insisten en que pensar en ello sería “una barbaridad” y hay que ir poco a poco. Así lo han manifestado durante este tiempo Fernando López, Txema Indias y Gabi Fernández en sus respectivos discursos.

No obstante, soñar con el ascenso es algo inevitable para los zaragocistas, que renuevan cada verano su ilusión por el equipo. De hecho, este domingo en Anoeta habrá más de 650 aficionados blanquillos apoyando al Real Zaragoza en su primer choque. Las entradas para la grada visitante se agotaron en menos de 24 horas y el rugido del león se escuchará muy fuerte en tierras vascas.

Sin duda, un apoyo imprescindible para un curso lleno de cambios, con la mudanza al Ibercaja Estadio, para el que hay 18.000 abonados (sumando los socios zaragocistas la cifra llega a los 22.500).

Plantilla por cerrar

Como cada año, el inicio del curso viene marcado por el mercado de fichajes, ya que la ventana de movimientos sigue abierta hasta septiembre. De esta forma, la mayoría de plantillas no están completadas.

Es el caso del Real Zaragoza, que tiene un problema importante en la línea de atrás. El club ha dado salida a tres centrales: Jair, Lluís López y Bernardo Vital, mientras que ha fichado a Tachi y Radovanovic. Sin embargo, el primero se lesionó en el amistoso ante el Tarragona y el serbio, tocado frente al Tarazona, ha estado ausente hasta este jueves. Finalmente, ha entrado en la convocatoria y como único central disponible, apunta al XI. A esto hay que sumarle la lesión de menisco de Sebastian Kosa, otro central, que estará meses de baja.

Así pues, mientras llegan refuerzos, Gabi deberá hacer malabares para construir su defensa titular. Ante el Huesca, en el último amistoso, los titulares fueron Saidu (del Deportivo Aragón) y Pomares (lateral) y parece que será el joven quien empezará junto a Radovanovic.

Además de la defensa, en la que se espera un central, faltan efectivos en la portería, donde la ya oficial salida de Poussin deja solo a Adrián Rodríguez como guardameta del primer equipo, quien se muestró preparado para la titularidad. No obstante, Gabi podrá contar con jugadores del filial como Obón o Calavia.

Horario y dónde ver

El encuentro entre la Real Sociedad B y el Real Zaragoza de la primera jornada de LaLiga Hypermotion se disputa en el Reale Arena (Anoeta), el domingo 17 de agosto a las 17.00.

El estreno del conjunto aragonés en la campaña 25/26 corresponde con el partido de la jornada que se da en abierto. Así pues, a través de televisión se puede ver en directo en Aragón TV, Ten, Gol o LaLiga TV Hypermotion.

En el caso de Aragón TV, la retransmisión comenzará a las 16.30 con una previa del choque.