La "incomodidad" de Poussin y los fichajes "interesantes" que quedan: Txema Indias actualiza el mercado del Real Zaragoza

Este domingo empieza la competición para el Real Zaragoza, pero las miradas siguen pendientes del mercado de fichajes, que acaba el 1 de septiembre y que permite incorporar jugadores una vez iniciada la Liga. De hecho, la mayoría de equipos jugarán las tres primeras jornadas sin su plantilla cerrada.

El Real Zaragoza, que este jueves ha presentado a Valery Fernández y Adrián Rodríguez, todavía tiene trabajo por delante para completar la mejor plantilla posible. El director deportivo, Txema Indias, ha repasado durante este acto la situación del mercado, en el que aparecen nombres propios como Poussin, Sinan Bakis, Kosa o Keidi Bare.

Así pues, Indias ha confirmado el adiós de Gaetan Poussin: “Nos ha expresado incomodidad y que estaba valorando la posibilidad de salir. Ha pedido permiso para viajar a Francia. Vamos a esperar primero si hay salida, pero debemos estar pendientes del mercado de porteros, que pensaba que ya no tendría que estar”.

Además, ha insistido en que ha sido el propio jugador el que ha querido salir y que no era algo que el director deportivo haya forzado, pues su intención era cerrar la posición con Poussin y Adrián. No obstante, en ese punto ha declarado que para él es muy importante “ser fuertes en el vestuario” y que si hay algún jugador que no esté cómodo, prefieren buscar una alternativa o salida.

En la línea de las salidas, ha afirmado que tienen que ir de la mano con las llegadas. “Hay conversaciones con Gabi. Debe haber cabida para las entradas. Si no hay salidas, el puzzle no se puede ajustar. Debemos trabajar en las dos situaciones, en entradas y posibles salidas”, ha explicado.

Continuando con los jugadores que forman parte de la plantilla, Txema Indias detallaba que están contentos con los cuatro jugadores del centro del campo y no piensan “dar salida a ninguno”. “No sé qué nos podremos encontrar y si algún jugador está incómodo. Buscamos y ojalá consigamos un jugador distinto a lo que tenemos para que el entrenador pueda tener variedad”, añadía.

Como nombre propio de uno de ellos, el vasco niega que Keidi Bare, tocado, sea una posible salida del Real Zaragoza: “El inconveniente es que Gabi no lo pueda tener el fin de semana. Nos duele. Viene de una temporada compleja y hablé con él. Fue un golpe en la rodilla. Si todo va bien, en una semana estará con nosotros”.

Fichajes

En el apartado de incorporaciones hay situaciones “abiertas” e “interesantes”, pero lo que está claro que es necesario un portero, si se confirma la salida de Poussin, y dos centrales. Además de la opción de sumar un centrocampista de perfil diferente.

“Está siendo más complicado porque hemos tenido inconvenientes. Tenemos 3 centrales, pero con las desgracias de Kosa, Tachi y Rado. Nos puede el agobio de que no los tenemos para el primer partido. Nos faltaría 1 central, aunque está la peculiaridad de Kosa, que veremos qué se puede hacer”, ha reconocido Txema Indias.

La zona de ataque es sin duda en la que el Real Zaragoza es más fuerte. Con cuatro delanteros, entre ellos Bakis, el director deportivo reconoce que sería una irresponsabilidad fichar otro y dejar cojo el resto del campo. “Tenemos claras las 3 posiciones que nos faltan. Si hay salidas, intentaremos reponer y mejorar los que puedan salir”, explicaba.

Además, sobre el agitado cierre del mercado que se espera, ha insistido en que no "está tranquilo" y que quiere tener una buena plantilla para 42 jornadas. Eso sí, asegura que para traer cosas interesantes “hay que correr riesgos”.