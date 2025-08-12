El zaragocismo agota las 645 entradas para el partido en Anoeta y pide que saquen más: "El león nunca ruge solo"

Este domingo 17 de agosto comienza la Liga Hypermotion 2025/26, la decimotercera campaña del Real Zaragoza en la categoría de plata. En la primera jornada, los de Gabi se miden a la Real Sociedad B, el Sanse, en el Reale Arena, Anoeta. Jugará a domicilio, pero no estará solo.

Al menos 650 aficionados estarán presentes en San Sebastián para apoyar al conjunto blanquillo en su debut liguero, demostrando, por enésima vez, que son la afición más fiel que pueda haber. Dan igual los años en Segunda o las temporadas sin pelear por el ascenso, la ilusión se renueva cada año.

De esta forma, las 645 entradas (a 20 euros) que salieron a la venta para la zona visitante de Anoeta se han agotado en menos de 24 horas. Así lo ha anunciado el Real Zaragoza esta mañana y en los comentarios de la red social X, ya son muchos los que piden que saquen más entradas.

Además, otros destacaban la grandeza de la afición, exclamando que “el león nunca ruge solo” o aludiendo a la locura del “mañicomio”.

‼️ 𝐀𝐆𝐎𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒 las entradas para San Sebastián



🫂 ¡Muchísimas gracias afición, comenzamos! 🦁 — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 12, 2025

Habrá que ver si el Real Zaragoza pide más entradas y el club local las concede (el campo tiene capacidad para más de 39.000 espectadores). Lo que queda claro, es que muchos se han quedado con las ganas de ir y en caso de sacar más, también podrían agotarse.

Igualmente, cabe destacar que el Real Zaragoza anunció el 1 de agosto que había llegado a los 22.000 socios, 18.000 abonados con asiento y 4.000 zaragocistas. Una cifra muy positiva teniendo en cuenta la mudanza del equipo al nuevo campo, al Ibercaja Estadio.