Fernando López, director general del Real Zaragoza, tras un año "muy malo": "Tenemos que aceptar las críticas"

Casi una semana después de despedir el peor curso en las últimas décadas, el director general del Real Zaragoza, Fernando López, ha dado la cara para hacer balance, hacer autocrítica y dar explicaciones de la situación del proyecto. Este, que va a cumplir pronto un año en la ciudad, ha confesado que la realidad del club es otra de la que imaginaba, aunque nunca ha pensado en salir.

En primer lugar, Fernando López ha sido crítico con la temporada del Real Zaragoza: “Soy contundente. El año ha sido malo, muy malo. Tenemos que aceptar las críticas, saber dónde estamos, responsabilizarnos y tomar decisiones para cambiar esta situación”.

En ese sentido, reconocía la existencia de importantes “problemas estructurales profundos” que se deben arreglar. “Estamos en proceso, hasta que no se arreglen esos problemas estructurales, será difícil pelear por otros objetivos”, aseguraba el director general.

Entrando al detalle de dichos aspectos, hablaba de la identidad y esencia del Real Zaragoza, así como “un proyecto deportivo competitivo”. “Nos falta estructura y estabilidad para lograr los objetivos. En enero iniciamos una reestructuración interna en todas las áreas del club y va a continuar. Vamos a cambiar todo lo que haga falta para tener unos cimientos sólidos. La gestión financiera es buena, pero estamos fallando en el resto de ámbitos”, concretaba.

“La situación actual del club y los problemas estructurales han arrastrado al equipo en momentos de dificultad. Cuando aparecen problemas, no sabemos sobreponernos. Debemos buscar estabilidad. Solo con ello, llegarán resultados”, insistía el directivo.

Fernando López extendía su “máxima” autocrítica a los dirigentes del club, quienes también son conscientes de que la temporada ha sido “pobre” y de que el conjunto blanquillo ha estado “lejos de donde debería”.

No obstante, sin eludir su responsabilidad, ha valorado las cosas que se han hecho bien desde que llegó la nueva propiedad, como el nuevo estadio y el consenso para tener instalaciones mejores.

A nivel personal, Fernando López confirma que ha sentido frustración en su trabajo dentro del Real Zaragoza: "Soy muy exigente. Me exijo muchísimo en el día a día y me siento responsabilizado de lo que pasa en el club. Es frustrante trabajar infinitas horas y que no llegue el resultado. Se miden los resultados y da igual el esfuerzo, y debe ser así”.

Pese a ello, no ha pensado en ningún momento en salir de la entidad zaragozana. “He venido aquí con el objetivo de devolver al Real Zaragoza a Primera. Voy a hacer todo lo que tengamos para conseguirlo, de forma honrada y responsable. Esa opción no ha entrado en mi cabeza. Tenemos el diagnóstico para solucionar los problemas y ahora debemos ponerles remedio. El Consejo está dando luz verde a todos los planes y reformas. Es cuestión de tiempo”, añadía.

Además, el director general explicaba que se debe a la gente, y que si la afición necesita más información o más comunicación por su parte, estará “encantado” de hacerlo.

¿Objetivo? La estabilidad

Por otro lado, a principios del curso 2024/25, Fernando López manifestó que el objetivo del Real Zaragoza era claramente el ascenso. Sin embargo, el discurso ha cambiado meses después, tras conocer desde dentro la realidad de la entidad.

"Los objetivos del club los marca el club (en referencia a las palabras de Gabi). El primer objetivo es construir un proyecto estable y, para ello, debemos solucionar los problemas estructurales que hemos identificado y se han ido denotando. Una vez los tengamos, estaremos en disposición de alcanzar cotas mayores", anunciaba sin atreverse a hablar de posiciones ni años.