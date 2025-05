Francho Serrano, la renovación con el club de su vida y un mensaje de capitán: “El escudo está por encima de todo”

Ha sido un año largo para Francho Serrano. A las dificultades por una temporada salvada in extremis y con más nubarrones que nunca se sumó su situación personal, a escasos meses de finalizar contrato con el club que lleva desde siempre en el corazón. Finalmente, el pasado domingo, todo se arregló, con una victoria que certificaba la permanencia y un anuncio que hizo estallar La Romareda. Bastaron 8 palabras: “He renovado con el club de mi vida”.

Dos días después, Francho ha comparecido ante los medios para expresar, con una sonrisa de oreja a oreja y vestido de gala, sus sentimientos tras renovar hasta 2030. “Estoy muy feliz. Es un orgullo defender estos colores”, ha contado.

Porque Francho mira a un objetivo, el que todos los zaragocistas tienen en mente día sí y día también, que es devolver al club a donde debe estar. “Si algún día pasa lo que todos queremos, no me perdonaría no estar aquí”, ha resumido el ‘14’, que ha comenzado este año a portar un brazalete que lleva su nombre para la próxima década.

Y como capitán que ya ejerce en el campo, ha lanzado un mensaje claro para el futuro y para todo aquel que vaya a vestir la camiseta del Real Zaragoza. “Todo el mundo quiere venir, pero hay que tener claras muchas cosas. El escudo está por encima de absolutamente todo. Tenemos una masa social muy grande, que está muy quemada, y, cuando las cosas van mal, es una plaza complicada. Eso hay que saber llevarlo”, ha afirmado.

Una afición a la que ya pidió perdón nada más acabar el partido ante el Deportivo, pero a la que pide unión para conseguir lo que todos los zaragocistas quieren. “El Zaragoza no es nada sin su gente. Para que esto vaya adelante, debemos seguir unidos”, ha dicho.

La llamada que lo cambió todo

Han sido muchos meses de espera hasta llegar a este momento, el del anuncio de su renovación. Las negociaciones, como ha narrado, las inició el anterior director deportivo, Juan Carlos Cordero, pero con una primera propuesta que “nos dejó un poco flojos”.

Después, con la destitución de Cordero y la ausencia de director deportivo desde hace más de dos meses, todo quedó en un “impasse”, hasta que el director general, Fernando López, tomó las riendas personalmente hace apenas diez días. “Fueron momentos bastante duros. Fernando hizo esa llamada que estaba esperando y que me marcó. Ya todo fue muy rápido”, ha añadido.

Un proceso largo, que en medio dejó la salida de otro de los referentes de la cantera, el delantero Iván Azón, pero con “final feliz”. “Ha merecido la pena. Estoy muy feliz de seguir en el club de mi vida”, ha zanjado.

La continuidad de Gabi

Resuelto el enigma Francho, el siguiente aspecto será firmar al nuevo director deportivo y tratar el futuro de Gabi Fernández en el banquillo, al que el ‘14’ da el sí. “Me gustaría que siguiera. Cuando estuvo aquí ya fue un referente para mí y vino en un momento difícil. Merece la oportunidad de ayudarnos a conseguir el objetivo que todos estamos buscando”, ha deseado.