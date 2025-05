Feliz 10 de mayo: remontada de locura del Real Zaragoza ante el Cartagena para encarrilar la permanencia

En el último segundo y de forma agónica, como aquel 10 de mayo en 1995, el Real Zaragoza logró una victoria posiblemente tan importante como la que se logró en París. Esta vez no fue Nayim, sino un Dani Gómez que se vistió de héroe para finiquitar una remontada más épica de lo que debía haber sido ante un Cartagena descendido desde hace semanas y que estuvo a minutos de incendiar La Romareda.

Tras la victoria ante el Racing de Ferrol, Gabi Fernández devolvió al 11 titular a Aketxe y Adu Ares, este último autor del gol que a la postre daría los tres puntos en A Malata. No sería de la partida Kervin Arriaga, que ha estado durante toda la semana entre algodones por unas molestias en la rodilla.

El partido no podría comenzar peor para el Real Zaragoza. Si hace una semana se adelantaba a los 20 segundos en Ferrol, esta vez llegaría el bofetón en el minuto 2. Nacho Martín colgaría una falta muy lejana al área de Poussin, no logró despejarla Jair y se coló en la portería maña, llevando el drama a las gradas de La Romareda en el inicio de un partido clave para los de Gabi.

El partido se volvería loco en el primer cuarto de hora. Apenas cinco minutos después, Raúl Guti hizo el empate desde la frontal del área aprovechando una buena asistencia de Soberón. Pero la endeblez defensiva del Real Zaragoza se haría todavía más patente, cuando Pepín, sin oposición, conectó desde la frontal un disparo a la escuadra de un Poussin al que no llegó a desviar pese a la estirada.

Con la grada en ‘shock’ y a borde de estallar, el equipo intentaba reaccionar, pero era un manojo de nervios que no lograba trenzar con acierto buenas jugadas. Jair Amador estuvo a punto de rematar un centro desde la banda derecha y Guti volvió a probar fortuna desde la frontal, pero esta vez desvió la defensa su disparo. Fuidias tuvo que sacar una buena mano en un remate de Lluís López en un córner al primer palo.

El Zaragoza insistía, insistía e insistía, pero no lograba generar miedo en la defensa cartagenera, que seguía expandiendo el incendio en La Romareda. Lo que daba pánico era la falta de seguridad y seriedad en defensa de los de Gabi, que veía que cada mínimo acercamiento del Cartagena a zona de tres cuartos hacía temblar a la grada y a sus jugadores. Aketxe tuvo una grandísima ocasión para hacer el empate, desde el punto de penalti, a su pierna buena y sin oposición rival, pero mandó el balón por encima de la lona de las obras del Gol Sur. También lo buscó Adu Ares, ya en el 45, pero su disparo salió rozando el palo.

Segunda parte

No hubo cambios en una segunda mitad en la que el Real Zaragoza estaba obligado a remontar para no meterse en todavía más problemas. Pau Sans fue el primero en intentarlo con dos internadas, una que no encontró compañero y otra que desvió Moreno a córner. En ese saque de esquina, Tasende probó fortuna, pero el disparo salió a la derecha de la portería de Fuidias.

Se esperaba un dominio incesante del Real Zaragoza, pero ni el acierto ni la fortuna acompañaron en prácticamente ningún momento. Ni siquiera cuando Sánchez Villalobos pitó penalti en un derribo de Nacho sobre Pau Sans, que Caparrós Hernández entendió desde el VAR que no era suficiente para señalar pena máxima.

Gabi recurrió a Kervin Arriaga para poner orden y algo de contundencia en el centro del campo, mientras el reloj seguía corriendo y los nervios por el resultado hacían mucha mella en el Zaragoza. Aketxe llegó hasta el área pequeña, pero su balón se paseó a un metro de la línea de gol sin que Soberón estuviera para rematar.

A 20 minutos para el final, el técnico siguió quemando sus balas dando entrada a Liso y Dani Gómez y sentando a Tasende y Aketxe, muy pitado por la grada de La Romareda. El ‘9’ rozó el empate, pero un providencial Alcalá estuvo atento para desviar el pase de la muerte de Francho.

Ya con Alberto Marí en el césped y con diez minutos largos por delante, la tensión era evidente en jugadores y en la grada. Vukcevic estuvo a punto de enterrar al Zaragoza con un duro disparo desde dentro del área, pero Poussin evitó el 1-3. Inmediatamente después fue Fuidias quien salvó el empate con una gran parada a un latigazo de Arriaga que iba teledirigido a la escuadra.

El partido olía a muerto y el Cartagena volvería a rozar el tercero si Ndiaye hubiera controlado el balón en el punto de penalti. Pero fue Alberto Marí quien por fin acertó en el 87. El delantero cedido por el Valencia pilló un balón suelto en el aire en el punto de penalti para conectar un duro cabezazo que, lentamente para los corazones zaragocistas, acabó entrando en la portería.

Y quedó la traca final. Con 8 minutos de descuento, el Zaragoza se lanzó a por la remontada. Lo volvió a intentar Marí, a Adu Ares le sobraron milímetros, y finalmente llegó con un cabezazo de Dani Gómez en el minuto 96 para firmar una remontada crucial y hacer estallar La Romareda. La grada, el banquillo y toda la ciudad se volvieron locos con un gol que acerca al equipo a una permanencia agónica y se vio más cerca que nunca apenas diez minutos antes.