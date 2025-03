Ramírez, sobre la situación del Real Zaragoza: "No creo que lo estemos haciendo tan mal como para merecer esto"

Situación delicada y límite la que vive el Real Zaragoza. Si el cuadro aragonés pierde y el Eldense gana, caería dentro de los puestos de descenso a Primera Federación. La mala dinámica, con 7 puntos de 27, han provocado que las aspiraciones del playoff se conviertan en el deseo de mantener la categoría.

Así pues, el duelo de este sábado frente al Almería, uno de los más potentes de Segunda División y de las "mejores plantillas", es una auténtica final. Principalmente, para Miguel Ángel Ramírez. Sin embargo, el canario considera que las cosas no se están haciendo “tan mal” como para merecerlo y que el equipo no está siendo dominado en los partidos.

“Hay que competir mejor en ciertos momentos, momentos puntuales nos han castigado mucho. No hemos tenido más de 45 minutos sin competir. No creo que lo estamos haciendo tan mal como para merecer esto”, detallaba el técnico.

En este sentido, comparaba los disparos del Real Zaragoza dentro del área ante el Eldense, frente a los del rival, a pesar de la derrota 2-4.

Por otro lado, ha asegurado que el equipo está responsabilizado con la situación y es consciente de que las cosas se deben hacer mejor. Sobre todo, atrás, pues deben ser más sólidos y rocosos. “No encajar gol es sumar. Eso es oro”.

“El deporte de alto rendimiento no te asegura resultados. El trabajo no te lo da. A veces puede ser mentiroso. Cuando haces las cosas bien y tratas de encontrar soluciones, eso cambia. Te llega la recompensa. En algún momento todo se acomoda. No veo falta de ganas en la plantilla, ni en ningún elemento”, añadía al respecto de la crisis que atraviesa el conjunto aragonés.

Además, el propio Ramírez asumía su responsabilidad y defiende que es algo de todos, no del portero que ocupe la meta zaragocista, ni de la defensa.

Por último, analizaba las cosas que se están haciendo mal en el club. "Soy el primero contra mí, soy muy exigente conmigo mismo. Me castigo mucho cuando no salen las cosas como me gustaría", comenzaba.

"Desde que llegué, todo lo que he ido viendo que el club podría hacer mejor lo he dicho. El club ha dado pasos para hacerlo. Tantos años alejados de Primera División no son casualidad. Yo soy parte del corto plazo. Nuestra urgencia es mañana".