Jorge Mas confirma la dimisión de Víctor Fernández: "Agradezco todo lo que ha hecho por el Real Zaragoza"

Víctor Fernández ya no es el entrenador del Real Zaragoza. El presidente del club, Jorge Mas, ha confirmado ante los medios de comunicación la dimisión del histórico técnico, que comunicó en rueda de prensa su decisión de apartarse a un lado tras los malos resultados del equipo.

En declaraciones a los medios antes del tradicional brindis navideño, Mas se ha mostrado "frustrado", porque desea "más y mejor". "Agradezco el esfuerzo y todo lo que ha hecho por el club desde que se incorporó la pasada temporada. Ahora hay que abrir un nuevo capítulo por nuestros jugadores y el nuevo entrenador para alcanzar las metas que nos hemos puesto por delante. Queda mucho esta temporada", ha apuntado.

Asimismo, el presidente del Real Zaragoza sigue fijando el ascenso como objetivo de la propiedad. "No estamos aquí para esperar 10 años. La paciencia no es mi mayor virtud. Todos estamos frustados. Los resultados no han acompañado a la sanación del club. Estamos por la labor de seguir soñando. Lo que hay que hacer es ganar", ha añadido Mas.

Jornada clave

Este miércoles ha sido una jornada crucial y tensa para el futuro de Víctor Fernández y el Real Zaragoza después de la dolorosa derrota ante el Oviedo y las palabras del técnico en la sala de prensa de La Romareda.

La plantilla tenía previsto su habitual entrenamiento a las 11.15 con la incógnita de la presencia del aragonés. Víctor Fernández ha acudido a la Ciudad Deportiva minutos antes de esta sesión con la decisión de no continuar en el Real Zaragoza. De hecho, se ha reunido con los jugadores para despedirse, retrasándose el entreno. Este, finalmente, se ha cerrado a los medios.

David Navarro, el segundo de Víctor Fernández desde su llegada en marzo de 2024, ha sido el encargado de dirigir la sesión.

A esto se ha sumado la celebración de la Junta de Accionistas del Real Zaragoza, que comenzaba a las 10.00, presidida por Jorge Mas, junto con el director general, Fernando López, y el resto de consejeros.