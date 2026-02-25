Fiesta soñada en el Príncipe Felipe: el Casademont Zaragoza gana el segundo partido al Praga y se mete en la Final Six

Que el Casademont Zaragoza represente el deporte aragonés es todo un orgullo. Una vez más, las rojillas han hecho historia y disputarán, con total merecimiento, la Final Six de la Euroliga femenina el próximo mes de abril (del 15 al 19).

El Casademont Zaragoza ha vencido este miércoles en el Príncipe Felipe, ante más de 9.200 espectadores, al Praga, vigente campeón del torneo, por 73-66. Tras el triunfo de hace siete días en tierras checas, las de Carlos Cantero se imponen en la serie del play-in (que se disputaba al mejor de tres partidos) y se mete en el bolsillo el billete a la fase final.

Una Final Six que disputará en casa y que hará soñar, más si cabe, a una ciudad apasionada por el baloncesto, pero sobre todo, enamorada de su equipo.

Este miércoles era el gran día. Una jornada en la que el Casademont Zaragoza podía lograr su mayor hito. Y con corazón, rasmia y un juego brillante, no han fallado, como tampoco lo ha hecho la Marea Roja. 9.215 personas han acudido al feudo maño a apoyar y vibrar con sus jugadoras en otra noche para el recuerdo.

Con las esperadas Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Nadia Fingall, Hempe y Vorackova salían a pista las locales. A excepción de las primeras jugadas, las rojillas han ido todo el choque por delante imponiendo su juego ofensivo y defensivo y con una participación coral.

Aunque al final del primer cuarto la ventaja todavía era solo de tres puntos (23-20), en el segundo la distancia empezaba a crecer con un Casademont que se encontraba cómodo y el encuentro llegaba al descanso con las de Cantero 9 arriba (39-30).

La renta se ampliaría en el tercer cuarto, con un gran regreso de los vestuarios de las zaragozanas, que llegaban a irse por 22 puntos (52-30) tras un parcial de 13-0 y una destacada Vorackova que dejaba muy tocadas a las visitantes. Así, el tercer acto se cerraba con un 64-46 en el marcador.

En el cuarto decisivo, el Casademont Zaragoza mantenía la distancia, pero el Praga apuraba sus últimas esperanzas y conseguía recortar incluso hasta los 6 puntos prácticamente al final. Por suerte, la ventaja era suficiente para no pasar apuros y Zaragoza puede celebrar que, al menos, es uno de los seis mejores equipos de Europa. A partir de ahí, a seguir soñando a lo grande. Con ellas, todo es posible.