La Vuelta a España movilizará Zaragoza con una gran fiesta en la calle: recorrido, autobuses afectados y cortes de tráfico

Zaragoza ya está lista para recibir este sábado 30 de agosto una de las mayores pruebas deportivas nacionales e internacionales, La Vuelta Ciclista a España. La etapa 8 de la ronda, que comenzó el pasado sábado 23 de agosto, sale de Monzón y tiene su meta en la capital aragonesa, dos años después de su regreso en 2023.

Así pues, este sábado todos los zaragozanos y turistas tienen una cita obligatoria con el deporte y se espera que sea un auténtico espectáculo. “Hace muchos años nos daban fiesta en el cole y en el instituto para recibir La Vuelta”, confesaba el concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate.

“Queremos que el sábado esté todo el mundo en la calle”, señalaba. “Esta vuelta es especial”, añadía Brocate justificando que el circuito de este año en Zaragoza es más largo que la contrarreloj de Figueras de este miércoles. Por ello, insistía en que los maños son unos “privilegiados”.

“Hace dos años los zaragozanos respondieron de manera extraordinaria. Se ha diseñado esta edición un circuito para mostrar la ciudad y para que todos los zaragozanos puedan disfrutarla a lo largo de muchos kilómetros. Es un espectáculo deportivo que se puede dar gratis”, defendía.

En esta línea, señalaba que Zaragoza va a estar expuesta a 192 países en directo, siendo un gran escaparate para que desde todo el mundo se aprecie la belleza y atractivo de la ciudad.

Recorrido por la ciudad

En primer lugar, el pelotón entrará por Peñaflor y Montañana entre las 16:25 y las 16:40, aproximadamente. A continuación, cruzará el río Gállego a la altura de Santa Isabel para tomar la avenida de Cataluña y dirigirse al puente de la Unión. Una vez en la margen derecha, el circuito recorrerá el paseo Echegaray y Caballero hasta la plaza Europa y subirá el paseo de María Agustín hasta la Puerta del Carmen, donde los primeros corredores llegarán entre las 16.50 y las 17.10.

La gran novedad es que, esta vez, el primer paso por meta no pondrá fin a la etapa, ya que todavía quedará por delante un circuito circular de otros 23,4 kilómetros por varios distritos de la ciudad.

Los ciclistas girarán en la Puerta del Carmen hacia la calle Hernán Cortés y el Paseo de Teruel, tomarán la avenida Anselmo Clavé para llegar al Palacio de la Aljafería por la calle Escrivá de Balaguer y desde ahí recorrerán la avenida Ciudad de Soria hasta la Estación Delicias. Tras rodear la terminal de autobuses y salir a la avenida de Navarra, el pelotón discurrirá por Vía Hispanidad hasta girar a la derecha por Gómez Laguna en dirección a Valdespartera.

Mapa del recorrido en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Al desembocar en Vía Ibérica, el circuito girará a la derecha hasta la rotonda de la N-330 y accederá al Camino de la Fuente de la Junquera hacia el Paseo del Duque de Alba para subir los Pinares de Venecia y salir al Tercer Cinturón a la altura del cementerio municipal de Torrero. Por la Ronda

Hispanidad se llegará a la avenida de Cesáreo Alierta, donde se adentrará de nuevo en el casco urbano hasta el Paseo de La Mina, la calle Asalto y, de nuevo, el Paseo de Echegaray y Caballero. Desde ahí, se repetirá el tramo por la ribera del Ebro hasta la Plaza Europa, el Paseo María Agustín y finalizar, esta vez sí de manera definitiva, en la línea de meta de la Puerta del Carmen.

Se prevé que la llegada se produzca entre las 17.15 y las 17.45.

Cortes de tráfico

Por otro lado, esta gran fiesta provocará algunas afecciones al tráfico y a la movilidad en Zaragoza durante toda la jornada. El concejal de Movilidad Urbana, José Miguel Rodrigo, ha explicado este miércoles las principales alteraciones.

La instalación de toda la infraestructura de la meta y de los elementos auxiliares necesarios afectará especialmente a las calles del entorno de Paseo María Agustín, Puerta del Carmen, Paseo Pamplona y Hernán Cortés. También a la calle San Ignacio de Loyola, donde se instalará la Oficina Permanente de la Vuelta.

Será necesario cortar al tráfico, durante prácticamente todo el sábado, desde las 7.00 hasta las 21.30, el Paseo María Agustín en ambos sentidos.

Asimismo, el corte afectará en mayor o menor medida (desde las 7.00) a la avenida César Augusto, entre Albareda y la Puerta del Carmen, así como a Hernán Cortés, entre Puerta del Carmen y Paseo Teruel. La Gran Vía tendrá su tráfico limitado todo el día al transporte público –autobuses y taxis ocupados-, por lo que no se podrá circular con vehículo privado.

No se podrá estacionar en todo el entorno de la meta: César Augusto (entre Salamero y Puerta del Carmen), Albareda, Almagro, Castellví, Pizarro, Hernán Cortés, Madre Sacramento, Juana Francés, Anselmo Clavé (entre María Agustín y Mayandía), Paseo María Agustín y Paseo Pamplona, entre otras. Tampoco en San Ignacio de Loyola ni en otros puntos concretos por los que discurrirá la prueba. Todas las calles afectadas en materia de estacionamiento han sido ya señalizadas.

Se permitirá el acceso a garajes por los itinerarios que indicará la Policía Local, salvo en el horario inmediatamente anterior y posterior a la llegada de los corredores. Los servicios sanitarios de urgencia estarán garantizados en todo momento.

Además, este miércoles se está realizando un buzoneo informativo específico por todos los portales de las calles afectadas por estos cortes y limitaciones de estacionamiento, para que los vecinos puedan prever sus desplazamientos.

En cualquier caso, se recomienda evitar en la medida de lo posible el uso de vehículo privado y respetar en todo momento las indicaciones de la Policía Local.

Transporte público

Durante todo el día se verán afectadas, en mayor o menor grado, casi todas las líneas de autobús urbano: 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 52, Ci3 y Ci4. Los desvíos de estas líneas podrán ir evolucionando conforme avance la jornada. Se recomienda especialmente que los usuarios revisen la ruta prevista en su línea en la web de Avanza.

Por su parte, el tranvía se verá afectado en tramo del Puente de Santiago cuando se acerque la hora de llegada de los ciclistas, aproximadamente entre las 16.30 y las 17.30.

Asimismo, se verán afectados los recorridos de las líneas que conectan Zaragoza con los barrios rurales y con el Aeropuerto, operadas por el Consorcio de Transportes.

Paso en Huesca

La Vuelta Ciclista a España discurrirá también por la provincia de Huesca los días 29 y 30 de agosto. Para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles con 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero.

La Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha establecido un dispositivo de seguridad apoyando a la UMSV, con 65 guardias civiles y 30 vehículos de seguridad ciudadana y otras especialidades, y 25 guardias civiles y 12 vehículos del Subsector de Tráfico de Huesca.