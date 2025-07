Alonso de Ena Wolf, nuevo árbitro aragonés en Segunda: "Son cambios que dan respeto, el ruido mediático va a existir"

El trabajo duro, la resiliencia y la pasión casi siempre dan sus frutos. Con todas ellas, Alonso de Ena Wolf ha visto recompensado su esfuerzo y sacrificio durante años en una llamada inesperada. El mensaje no lo olvidará jamás: un ascenso a Segunda División.

El zaragozano Alonso de Ena Wolf (32 años) es nuevo árbitro de Segunda División tras 85 partidos en Primera RFEF y la anterior Segunda B y se une al aragonés Carlos Muñiz Muñoz, que ascendió el pasado año.

Todavía incrédulo y con la felicidad desbordante de haber cumplido un sueño, De Ena Wolf analiza su camino, su futuro y sus aspiraciones, así como la situación del arbitraje en España en una entrevista para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Además, el colegiado manifiesta su agradecimiento a todos aquellos que le han acompañado y apoyado a lo largo de su trayectoria, tanto siendo jugador como siendo árbitro, sin olvidar a su familia, amigos y pareja.

Pregunta.- Lo primero de todo, ¿cómo está tras la noticia?

Respuesta.- Estoy contento, estoy que no me lo creo todavía. Ha sido todo muy rápido y aún no soy consciente. Tuve que viajar a Madrid a hacer el curso y el viernes fue el primer día que estuve en casa. Ha sido una montaña rusa de emociones.

Me he acordado mucho de los momentos malos y estoy muy contento de haber dado mi 100%. Llegué a pensar que no iba a suceder, pero siempre fui muy resiliente. Creo que ha sido lo más importante de mi carrera deportiva: tener resiliencia y aguantar bien los malos momentos.

P.- Llevaba varios años tratando de subir y por fin lo ha conseguido. ¿Cómo reaccionó cuando se lo comunicaron?

R.- En el momento de recibir la llamada, ni siquiera fui muy consciente de la noticia que me iban a dar. De hecho, pensaba que era más de justificación por un no que un sí. Cuando me lo verbalizó uno de mis responsables, te entran muchas emociones de golpe, son tres o cuatro segundos de shock y de lágrima viva. Tuve la suerte de que estuviese mi novia, que ha sido muy importante en todo el proceso, y poder darle un abrazo y celebrarlo juntos. Fue increíble.

El colegiado aragonés durante un encuentro.

P.- Cuando empezó en el mundo del arbitraje, ¿pensaba que podía llegar tan lejos?

R.- No, porque mi objetivo tanto como futbolista como árbitro era llegar a Tercera División, era mi techo. Como jugador fui subiendo muy rápido, desde Tercera Regional hasta Segunda B. Una vez en Segunda B no contaron conmigo en uno de los equipos buenos de Tercera División, y ya fui consciente de que no iba a ser futbolista profesional. Yo soy futbolista frustrado, no tengo problema por reconocerlo.

Ahí es cuando empecé a ser consciente de que el arbitraje me abría una nueva vía y que tenía que explotarla. Era algo que dependía más de mí y no tanto de tener cualidades que no las tenía para ser jugador profesional. Entonces, me centré 100% en el arbitraje, puse el foco y empecé a soñar con ello, pero nunca pensé que iba a llegar este momento. He trabajado mucho para ello, pero somos 18.000 árbitros en España y estoy en un top 42.

P.- Es un mundo muy duro, con mucha preparación semana tras semana que no se ve.

R.- Arbitrar requiere preparación, física, mental, táctica... Y mucho trabajo invisible de cuidarse, de llevar un buen día a día, de estar mentalmente en un nivel óptimo para cumplir las exigencias de un partido de nivel. Quien sufre todo es tu familia, pero es el sueño de tu vida. A mí me apasiona el fútbol y es lo que ha hecho que siempre tenga ese motor interno para, sobre todo en los malos momentos, ir hacia adelante.

A mí me apasiona el fútbol y es lo que ha hecho que siempre tenga ese motor interno Alonso de Ena Wolf, árbitro de Segunda División

P.- De hecho, la semana pasada pasó dos días en Madrid para hacer la preparación VAR. ¿Cómo han sido?

R.- Han sido días de mucha alegría, porque todos los que estábamos en el curso éramos ascendidos, y el ambiente fue excelente. Son dos días en los que aprendes mucho de cómo se trabaja desde la sala VOR, de cómo hay que arbitrar cuando hay VAR. Son cuestiones que a día de hoy no tenemos 100% controladas. Ahí es donde está el reto de la temporada, adaptarse lo antes posible para que no se note que somos nuevos en la categoría.

De Ena Wolf.

P.- El principal cambio para los ascendidos es trabajar con el VAR...

R.- Es un gran cambio. Es una herramienta que presta un servicio excelente al fútbol, con margen de mejora todavía. Se ha mejorado mucho desde el principio, los partidos cada día tienen más fluidez, poco a poco se dará con la tecla. También es verdad que todos quieren VAR. Los equipos, los entrenadores y nosotros, porque es una herramienta espectacular para que no todo recaiga sobre una mala decisión en el momento puntual de un árbitro.

Ojalá fuese para toda la vida, pero va a durar poco Alonso de Ena Wolf, árbitro en Segunda División

P.- Arbitrar en Segunda División supone un enorme paso, mucha exposición. ¿Cómo lo afrontas? ¿Miedo, respeto?

R.- Lo primero es disfrutar de este momento porque es posible que no se vuelva a repetir en la vida. Es algo único. Mi familia, los asistentes, mis allegados y mis amigos nos merecemos disfrutar de este momento, ojalá fuese para toda la vida, pero va a durar poco. Lo afronto con naturalidad, con normalidad, sabiendo que son cambios que generan mucho respeto, que el ruido mediático va a existir y que los errores van a llegar, porque es algo incisivo en la profesión del árbitro.

También con mucha ilusión y con muchas ganas. Es un reto verme capaz de dirigir un partido de fútbol profesional. Lo malo seguro que llegará, intentaremos que sea lo menos posible y estar lo más preparados posible.

Alonso de Ena Wolf.

P.- Dice que esto durará poco, pero ¿cuáles son sus expectativas de cara al año que viene y más a largo plazo?

R.- Mis expectativas de cara al año que viene es estar al gran nivel que tienen mis compañeros de categoría, que es un nivel muy alto. A medio plazo no tengo y a largo plazo, a todo el mundo le gustaría ser árbitro de Primera División, pero es algo que mi cabeza no piensa a día de hoy, no sería una meta realista.

P.- El arbitraje en el fútbol español está en el punto de mira. Desde dentro, ¿qué opina de esta desconfianza hacia el colectivo arbitral por parte de algunos clubes y aficionados?

R.- Los árbitros no venimos de otro planeta, tenemos familias, nos preparamos lo máximo posible, somos deportistas, humanos y cometemos errores. Nos equivocamos, pero entiendo que también los jugadores cometen errores. Intentamos trabajar muchísimo y somos muy autocríticos para mejorar lo que tenemos que mejorar.

Más allá de esto creo que tiene que haber un poco más de respeto mutuo y educación. Somos personas, sufrimos mucho cuando nos equivocamos y sufren nuestras familias. Quiero que humanicemos la figura del árbitro, somos personas normales, que hacemos vida normal. Tiene que haber árbitros para que haya partidos, pero no somos importantes, somos un servicio al fútbol, lo importante son los jugadores y el espectáculo.