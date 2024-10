El capitán del Ontiñena y la realidad del fútbol modesto: "Mi trabajo no me permite tener la cabeza centrada en el partido"

Ya solo quedan unas horas de espera. Ha sido largo, pero el día ha llegado. Ontiñena, Monzón y todos los pueblos de la zona ultiman los preparativos para su gran cita: recibir a un Primera División en la Copa del Rey. Será a las 21.00 ante la UD Las Palmas, aunque poco importa el rival en una jornada histórica como la de hoy. Fiesta, alegría y sueños cumplidos se unen entre las calles de la localidad.

La Copa del Rey tiene una esencia especial, diferente, y permite que esas realidades lejanas para muchos, sean alcanzables. Este año los privilegiados son todos los vecinos de Ontiñena, localidad oscense de 500 habitantes, que consiguió meterse en la primera ronda de la competición al vencer el Elizondo en los penaltis.

Aquello fue el inicio. "Fue un día muy diferente a lo que estamos acostumbrados porque no solemos viajar con el equipo a un desplazamiento tan lejano, no recuerdo haberlo hecho nunca. Pasamos un gran día en el viaje y visitando Elizondo, que es súper bonito. Llovía a mares y la afición nos escoltó hasta el campo", regresa al pasado Andrés Roda, capitán del Ontiñena.

Además, el jugador confiesa una anécdota. Al llegar al vestuario se dieron cuenta de que se habían dejado en el autobús las mochilas con la ropa y las zapatillas. No encontraban al chofer y no podían cogerlas a falta de 40 minutos para el partido. Finalmente, lo consiguieron, prescindiendo de la charla de motivación previa. "Salió bien, nos evadió de todo", mira positivamente.

La cronología de un sueño continuaba ese mismo jueves, al día siguiente, en el sorteo de la Copa del Rey. "Cualquier rival nos valía. Las Palmas es un histórico de Primera División. A mí me gustaba", analiza Andrés Roda.

Para el central del equipo oscense el partido cobra un carácter todavía más especial. "Es mi pueblo, llevo toda la vida jugando aquí, es una cosa increíble", expresa.

Andrés Roda, capitán del Ontiñena. Marcador Aragonés

No obstante, Roda también muestra la realidad del fútbol modesto y humilde. Aunque se midan a un equipo de la élite en el partido más importante de su vida, su rutina continúa, su vida no para. Por ello, a la hora de prepararse para el duelo no es posible hacer cosas excepcionales, ya que todos tienen sus obligaciones.

En su caso, admite que el trabajo no le permite "tener la cabeza 100% centrada en este partido". "Estamos en plena temporada alta. Hay trabajo por un tubo. O sea, que nervios no tengo", cuenta como trabajador de una importante fábrica en Ballobar. Una localidad, por cierto, con la que tienen "mucha vinculación".

A pesar de ello, reconoce que sus compañeros están muy motivados con la visita de Las Palmas, tanto, que algunos confían incluso en ganar el partido. "Hay veces que salimos a echar unas cañas después de entrenar y a la segunda ya lo vemos hasta fácil", explica entre risas.

No obstante, Andrés es más cauto y mantiene los pies en el suelo. Este afirma que competirán seguro, pero que es "muy difícil". Aun así, no niega que se ha imaginado anotando el gol que da el pase de ronda. "Soy defensa central, imagínate para que yo marque", añade.

Si esto pasara, Roda no tiene duda de a quién se lo dedicaría. "A mis padres, siempre han sido los que han estado detrás. Me han llevado a entrenar siempre a todos los sitios. No se ha perdido un partido en la vida y siguen sin perdérselo", narra el futbolista de Ontiñena.

El Ontiñena disputa este jueves su partido más especial. Marcador Aragonés

El pueblo

"Va a haber más ambiente que en las fiestas". Andrés confía en que lo que va a vivir esta noche la gente de Ontiñena no tiene comparación con nada. "Nunca se ha vivido algo igual. Va a estar todo el mundo, todos los seres queridos que tienes, todo el que se acuerda de ti va a estar ese día viéndote. Por ahí me viene más el nerviosismo que por el propio partido", dice con inquietud.

Y es que, hay expectativas… "La gente del pueblo me dice que tenemos que ganarles", señala. "Yo creo que lo dicen un poco de broma, pero es que no se habla de otra cosa. Desde que fue el sorteo, si vas a Ontiñena no eres capaz de encontrar otro tema de conversación. La gente te da ánimos, te felicita ya por lo conseguido", prosigue.

A diferencia de otros, el capitán del equipo no buscará la camiseta de ningún rival, sino las tarjetas del árbitro para dárselas a un amigo que está comenzando a arbitrar. Por lo tanto, se sacrifica con los más jóvenes, y dice que se hará una lista para que cada uno elija la camiseta del jugador que quiera.

Por último, Andrés Roda recuerda unas palabras del anterior presidente del club. Tras perder por ocho goles en la última categoría de fútbol aragonés le dijo que jugarían la Copa del Rey. El defensa se rio, pero se ha hecho realidad. Ahora, toca disfrutarlo y seguir en la nube.