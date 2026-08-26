La feria de cerveza ideal para visitar hasta el 29 de agosto: 150 tipos, food trucks y música en directo

Zaragoza volverá a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los profesionales y aficionados a la cerveza artesana con la celebración de la decimotercera edición de Birragoza.

El festival tendrá lugar el viernes 28 y el sábado 29 de agosto en el Centro de Historias, con horario ininterrumpido de 12.00 a 00.00 horas.

Organizado y coordinado por la Asociación Birramigos, Cervezas Artesanas Lupulus y el Ayuntamiento de Zaragoza, Birragoza reunirá una amplia representación de cervecerías referentes del panorama regional y nacional.

La oferta se completará con una selección de cervezas internacionales destacadas dentro del sector artesano, hasta superar las 150 variedades.

El festival permitirá descubrir referencias pertenecientes a las principales familias cerveceras, desde las lager y las ale hasta las lambic, además de diferentes estilos y elaboraciones con perfiles amargos, dulces, ácidos, afrutados, especiados, florales, cítricos o tostados.

Los propios elaboradores serán los encargados de atender los stands y explicar al público las características, ingredientes y procesos de cada cerveza.

Birragoza mantiene así su objetivo de acercar a la ciudadanía la cultura de la cerveza artesana, favorecer el conocimiento de sus procesos de elaboración y promover un consumo moderado, responsable y vinculado a la calidad del producto.

Para acceder a las degustaciones será necesario adquirir un bono de seis euros, que incluye el vaso conmemorativo (imprescindible para ser atendido en los estands), la guía digital del festival y una primera consumición en cualquiera de las cervecerías participantes.

Las siguientes degustaciones podrán solicitarse y abonarse directamente en cada puesto.

Actividades y música

La programación comenzará el viernes 28 de agosto, a las 12.00 horas, con una sesión de DJ Matu Rock. A partir de las 16.30 horas, Rastaul ofrecerá una selección de funk, acid jazz, bossa nova, latin, afrobeat y reggae.

Uno de los momentos destacados de la jornada llegará a las 17.00 horas con la apertura gratuita de un cask (barril) para celebrar la decimotercera edición del festival. A continuación, a las 17.15 horas, el beer sumiller Guillem Laporta, de Homosibaris La Cebada, dirigirá una cata de cinco cervezas artesanas. La música continuará con DJ Monkey Loops, de 19.00 a 21.00 horas, y nuevamente con DJ Matu Rock hasta el cierre.

El sábado 29 de agosto, DJ Matu Rock y Rastaul abrirán la programación musical a las 12.00 horas. A las 13.00 horas se celebrará una segunda cata de cinco cervezas artesanas dirigida por Guillem Laporta.

Durante la tarde pasarán por el festival DJ Monkey Loops, de 14.00 a 16.30 horas; El Conde Orlok, de 16.30 a 18.00 horas; y Rastaul, de 18.00 a 20.30 horas. DJ Matu Rock pondrá música al tramo final de esta decimotercera edición.

Las catas tienen un precio de 15 euros y plazas limitadas. Las reservas pueden realizarse a través de Cervezas Lupulus y del correo electrónico info@cervezasartesanas.com. También se ofrecerá información e inscripciones en el estand de la organización.

Gastronomía

Durante todo el horario de apertura, Birragoza contará con diferentes food trucks y una variada oferta gastronómica.

El festival incluirá alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten, además de cervezas artesanas sin gluten y cerveza sin alcohol de tirador.