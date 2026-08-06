Confirmado: La Pantera se une al cartel de artistas que actuarán en Espacio Zity y lo hará la misma noche que Saiko

Una nueva sorpresa se suma a esta edición del Zity con la incorporación de La Pantera, una de las voces más destacadas de la nueva generación de artistas urbanos.

El canario actuará el próximo 15 de octubre a las 21:00h en el Recinto Ferial de Valdespartera, compartiendo escenario con Saiko en una de las noches más esperadas de las Fiestas del Pilar.

Sergio Aimar Castellano, conocido como La Pantera, forma parte de la generación de artistas canarios que ha transformado el panorama musical nacional durante los últimos años, junto a nombres como Quevedo, llevando el sonido de las islas a lo más alto de las listas de reproducción.

Cuenta con cerca de cinco millones de oyentes mensuales en Spotify, atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Tras consolidar una comunidad de seguidores con su primer álbum, Una Semana Increíble (2024), y éxitos como el remix de Cayó la Noche o Algo va a pasar, junto a Quevedo, La Pantera llegará al Zity convertido en uno de los nombres más seguidos de la nueva generación urbana.

En su última gira, el Fasssilito Tour, ha reunido a más de 30.000 espectadores en diferentes ciudades de la península y Canarias. Y, además, su reciente actuación en La Velada del Año de Ibai Llanos ha contribuido a ampliar todavía más su alcance entre el gran público.

La Pantera se sumará a Saiko, uno de los artistas más escuchados del panorama nacional y una de las figuras clave de la nueva música urbana española, quien ya desató la locura en el Zity hace dos años. El granadino regresará al Zity, donde además de cantar los temas que le valieron el éxito mundial como Polaris o Supernova, nos presentará su nuevo álbum ‘Los Angelitos’.

Además, completa la noche el DJ Chimeno, uno de los djs referentes de la escena madrileña.

Las entradas para ver en directo a estos artistas ya están disponibles a través de espaciozity.es a partir de 33€.

Con este último nombre, Zity cierra su cartel, que este año reúne a artistas como Myke Towers, Viva Suecia, Blackworks, Ana Mena, Marina Reche, Taburete, Álvaro de Luna, Love of Lesbian, Dorian, León Benavente, Saiko, Juan Magán u Omar Courtz, quienes conforman una propuesta que atraviesa géneros, generaciones y públicos, combinando algunas de las figuras más relevantes del pop, el indie, la música urbana y la electrónica.