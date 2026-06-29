La Universidad de Zaragoza acerca la paleontología a jóvenes en riesgo social con un cinefórum científico

Jara Parrilla durante el cineforum de la UNIZAR Universidad de Zaragoza

La Universidad de Zaragoza (UNIZAR) cuenta con una amplia experiencia en acercar la ciencia a personas alejadas de los entornos científicos.

Entre los colectivos con los que trabaja se encuentran personas en centros penitenciarios, niños hospitalizados, personas mayores, jóvenes en riesgo de exclusión social o participantes en programas de formación e integración.

Una de las iniciativas que mejor conecta con estos públicos es el cinefórum científico ‘Film Forum Integrator’.

El pasado 21 de abril de 2026, la Universidad celebró una de las cuatro sesiones previstas para 2026 y 2027. En ella participaron 65 jóvenes de entre 14 y 19 años procedentes de varios centros sociolaborales de la Fundación Adunare de Zaragoza.

La actividad forma parte del proyecto G9EU4RESEARCH, integrado en la Noche Europea de las Personas Investigadoras y financiado por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa (n.º 101305392).

El documental elegido fue 'La maldición del cocodrilo de Ricla'. La pieza narra la historia de Maledictosuchus riclaensis, el cocodrilo marino más antiguo hallado en la Península Ibérica.

Su nombre hace referencia a la localidad zaragozana de Ricla, donde fue descubierto, y a los casi 20 años que tuvieron que pasar hasta que pudo estudiarse en profundidad.

La sesión, de 75 minutos, estuvo dirigida por la joven paleontóloga Jara Parrilla, del grupo de investigación Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza.

Tras la proyección del minidocumental, de unos diez minutos de duración, la investigadora mantuvo un diálogo directo con los asistentes para despertar su curiosidad e interés por la ciencia.

Jara Parrilla durante el cineforum de la UNIZAR Universidad de Zaragoza

Durante el encuentro, Jara Parrilla explicó en primera persona el proceso de investigación que permitió describir el primer cocodrilo marino del Jurásico encontrado en España. Se trata de uno de los fósiles más importantes del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza y ha sido identificado recientemente como una nueva especie para la ciencia.

La experiencia volvió a demostrar el valor del cinefórum como herramienta de divulgación.

Este formato facilita un diálogo cercano entre investigadores y ciudadanía, acerca la investigación que se desarrolla en la Universidad de Zaragoza y contribuye a romper la imagen de la ciencia como un ámbito lejano e inaccesible. Además, pone en valor el papel de las mujeres en la investigación científica.

La actividad combinó divulgación científica, narrativa audiovisual e inclusión social mediante la proyección de uno de los 35 minidocumentales producidos por personal investigador de la Universidad de Zaragoza. Estas piezas audiovisuales, creadas a lo largo de varios años dentro de un taller específico, abordan temas científicos de distintas disciplinas y buscan hacer la investigación más accesible y atractiva para todo tipo de públicos.

La sesión tuvo lugar en la sala Pilar Sinués del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Fue la primera de las cuatro previstas entre 2026 y 2027, que reunirán a cerca de 200 participantes. La iniciativa refleja el compromiso de la Universidad con una divulgación científica inclusiva y con la innovación al servicio de la sociedad.

La Fundación Adunare trabaja para favorecer la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad mediante itinerarios personalizados. Entre sus principales líneas de actuación destaca el acompañamiento a jóvenes en la construcción de su futuro, con oportunidades educativas y laborales y una intervención integral en los ámbitos educativo, laboral y psicosocial.