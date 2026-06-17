Belchite acoge un taller internacional del World Monuments Fund para conservar su Pueblo Viejo

Tres alumnas viendo el estado de conservación de una de las columnas en el Pueblo Viejo de Belchite. World Monuments Fund.

El pueblo viejo de Belchite fue uno de los 25 lugares seleccionados en la Watch List del World Monuments Fund en 2025.

El Pueblo Viejo de Belchite ha pasado por muchas etapas antes de convertirse en el monumento a los horrores de la Guerra Civil que conocemos hoy. Una historia que, para el World Monuments Fund (WMF) merece la pena conservar y restaurar. Por ello, están realizando un taller de conservación y restauración de las ruinas del casco viejo de Belchite.

El pasado 15 de junio, una decena de estudiantes de posgrado de siete nacionalidades distintas y provenientes de las universidades de Columbia, Penn, Tulane y Politécnica de Madrid comenzaron a trabajar en las ruinas.

Los alumnos se enfrentan a los retos de un proyecto de conservación cuyo objetivo es estabilizar las ruinas tal y como se encuentran actualmente. Todo ello bajo la dirección de Pablo F. Longoria, arquitecto y director ejecutivo de World Monuments Fund en España, y Milagros Palma Crespo, arquitecta y profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid,

Los trabajos se están realizando desde un enfoque multidisciplinar que incluye documentación, estudio arqueológico, caracterización de materiales, análisis estructural y arquitectónico de patologías.

Dos estudiantes de posgrado de Arquitectura observan con detalle el grado de deterioro del muro de contención. World Monuments Fund.

Carmelo Pérez Díez, alcalde de Belchite y presidente de la Fundación Pueblo Viejo de Belchite, ha declarado que desde el municipio “estamos encantados de poder acoger a este grupo de estudiantes, la mayoría procedentes de otros países, para que puedan conocer la historia de Belchite y, con su trabajo, ayudarnos también a que esta no se olvide, consolidando los restos del patrimonio que se conserva actualmente”.

Por su parte, Longoria ha señalado que “el taller organizado con estudiantes internacionales de posgrado de arquitectura no solo contribuirá a su formación en contextos reales de conservación, sino que también permitirá documentar y desarrollar un proyecto de consolidación de dos estructuras de alto valor patrimonial que se encuentran en riesgo de colapso”, ha destacado Longoria.

Cuando finalice el taller, el 24 de junio, el Pueblo Viejo de Belchite contará con un proyecto de conservación de la ruina que se implementará en futuras escuelas de campo de World Monuments Fund y el Ayuntamiento de Belchite.

Durante la mañana de hoy, 17 de junio, Pablo Longoria y Carmelo Pérez han acompañado a la zona a Ascensión Hernández, historiadora de la Universidad de Zaragoza; y Javier García-Gutiérrez Mosteiro, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, para dar a conocer de primera mano el trabajo de campo que se está realizando.

Javier García-Gutierrez Mosteiro, catedrático de Universidad en la ETSAM y director del Máster en Conservación y Restauración de Patrimonio Arquitectónico de la UPM; y Pablo Longoria, director ejecutivo de WMF España en la puerta de entrada de la Iglesia de san Martín de Tours. World Monuments Fund.

Un lugar que merece la pena conservar

En 2025, el WMF seleccionó al Pueblo Viejo de Belchite para formar parte de su Watch List (lista de vigilancia). Tan solo 25 lugares fueron escogidos para formar parte de la lista y Belchite destacó por su simbolismo como memorial de paz y por el estado de sus ruinas.

Tras haber sido un punto destacado por su arquitectura mudéjar y la convivencia de las culturas cristiana, musulmana y judía, Belchite fue parcialmente destruido durante la Guerra Civil. La decisión del régimen franquista de no reconstruir el casco histórico provocó su abandono y progresiva destrucción por el paso del tiempo.

Posteriormente, la ausencia de un plan de conservación ha provocado el deterioro crítico de sus edificaciones, algunas de las cuales se encuentran al borde del colapso. Ahora, para evitar la desaparición de las ruinas, éstas necesitan una intervención que las estabilice y frene el deterioro que han estado sufriendo durante los últimos 80 años.

«Desde la inclusión del Pueblo Viejo de Belchite en la Watch List (Lista de Vigilancia), World Monuments Fund trabaja de forma activa para evidenciar la urgencia de salvaguardar estas ruinas, el trazado de sus calles y su memoria”, ha señalado Pablo Longoria.