Pedro Ruíz, sobre su obra 'Mi vida es una anécdota': "No me da miedo que me conozcan, no me parece importante"
"No se trata de presumir de mí, sino de compartir experiencias".
"Cuanto más importante te crees, menos libre eres. Si te tomas la vida con esa sencillez, pesa un poco menos".
"La historia está llena de episodios semejantes a los que vivimos. Lo que ocurre es que ahora los vemos en tiempo real".
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Una llamada de más de 30 minutos no es suficiente para poder recoger el pensamiento crítico del presentador, escritor, cómico (y muchas otras cosas más), Pedro Ruíz. Sin embargo, lo intentamos. Emisor y receptor.
Pedro descuelga el teléfono. Primero el fijo, que tras unos intentos fallidos por problemas de cobertura acaba siendo por el móvil. "Ya sabes cómo son estas cosas digitales", manifiesta.
Se define como un hombre solitario, al que ya han entrevistado "demasiado" y poco o nada podría sorprenderle. Prefiere, y así lo insiste en varias ocasiones, que no le traten de 'usted' y asegura que no le importa lo que pueda llegar a pensar la gente de él. No es presuntuoso, dice.
Tampoco su nuevo espectáculo 'Mi vida es una anécdota' que llega del 18 al 21 de junio al Teatro Principal de Zaragoza. "No se trata de presumir de mi vida, sino de compartirla", explica.
Sobre el escenario repasa anécdotas, reflexiones y encuentros que le han acompañado durante décadas, pero insiste en que lo verdaderamente importante no es quién vivió esas historias, sino "lo que enseñan".
¿Por qué decidiste convertir tu vida en material teatral?
Porque es lo que mejor conozco. Y no se trata de presumir de mi vida, sino de compartirla, sacando conclusiones de cosas que te pasan. No a mí solamente, sino a todos.
Este espectáculo no es una presunción de mi vida, sino compartir con la gente cosas que me han ocurrido y que, además, la gente conoce porque las ha visto en televisión, en el teatro o en los periódicos. Lo importante es que dejan una enseñanza. Esto no va de darse importancia; al contrario, va de quitársela.
Entre todas las anécdotas que incluyes, ¿hubo alguna que te costara especialmente contar?
No. No me ha costado tomar esas decisiones porque yo no soy nada indiscreto. Respeto muchísimo la vida privada de la gente, empezando por la mía.
Jamás hablo de mi vida privada. Hay cosas que no se deben contar: unas porque no importan, otras porque son muy tuyas y muchas porque no sería educado contarlas. Yo procuro ser una persona educada.
"Esto no va de darse importancia; al contrario, va de quitársela".
Pedro Ruíz.
¿Crees que al reservarte esa parte más íntima la gente te conoce menos?
En realidad, uno no se conoce a sí mismo, ni aunque viviera doscientos años. Estamos siempre evolucionando. Yo no me preocupo demasiado de que me conozcan o no.
Uno trasluce cómo es a través de sus hechos, de su trabajo, de su vida pública. Pero la intimidad de cada cual se resguarda. No me da miedo que me conozcan; simplemente no me parece importante.
Al repasar tu vida para construir la obra, ¿te has descubierto algo que no supieras de ti mismo?
No. Creo que siempre he sido bastante parecido a como soy hoy. No digo que sea perfecto ni estupendo, pero sí bastante coherente conmigo mismo. He elegido un camino que me aporta dificultades porque ser una persona rebelde no está especialmente premiado en la sociedad, pero llevo toda la vida cómodo en mi piel.
No he tenido momentos de quiebra ni de no encontrarme. Hago lo que me parece correcto y, si sale mal, rectifico.
"Hago lo que me parece correcto y, si sale mal, rectifico".
Pedro Ruíz.
¿Cuál ha sido el secreto para mantener ese equilibrio?
Probablemente que soy una persona muy solitaria. Soy solidario con mis amigos, tengo relaciones y hago muchas cosas, pero sostengo bien la soledad. En la soledad también se profundiza. Nunca me han gustado el barullo, las discotecas o las grandes concentraciones. No he sido nunca de pandillas. Me manejo bien solo, aunque sea una soledad llena de cosas.
¿Por qué crees que estas historias conectan tanto con el público?
Porque no son personales, son de todos. A todos nos pasa casi lo mismo. Cuando cuento algo que me ocurrió con un presidente del Gobierno, con un cantante famoso o con un futbolista, en realidad estoy hablando de algo universal. Lo importante no es a quién le pasó, sino lo que pasó. Eso es lo que la gente reconoce.
En la obra aparece mucho la idea de quitarse importancia.
Porque cuanto más importante te crees, menos libre eres. El que tiene muchos caprichos es prisionero de ellos. El que se da demasiada importancia es prisionero del decorado de su propia importancia. Todos pasamos por aquí: nacemos, nos ocurren unas cosas y nos vamos. Si te tomas la vida con esa sencillez, pesa un poco menos.
Libertad, independencia y actualidad
Hablas mucho de libertad. ¿Compensa el precio que exige?
Yo procuro ser libre. Nadie lo es completamente porque nuestros propios defectos nos condicionan. Pero la independencia tiene un precio y yo lo asumí siendo muy joven. Si quieres ser independiente, debes tener las menos amarras posibles con un sistema que intenta controlarte, influirte y condicionarte.
¿Esa independencia te ha perjudicado profesionalmente?
Mucho. El sistema prefiere a militantes y condicionados antes que a personas que van por su cuenta. Lo tengo comprobado desde que tenía veinte años. No es un camino sencillo, pero a cambio es muy satisfactorio en la intimidad.
¿Es esa una de las cosas que más te decepcionan de la sociedad actual?
No de la sociedad actual. De todas las sociedades. Y de las que vendrán también. Somos una especie extraña que ha aparecido en este planeta y nos cuesta entender cuál es nuestra dimensión real. Nos damos demasiada importancia.
También criticas la crispación actual.
Creo que en este momento estaríamos todos obligados a ser amables. La falta de amabilidad solo genera más crispación, y la crispación no es un buen lugar para vivir. El tono es el fondo de las cosas. Puedes no compartir lo que dice alguien, pero si lo dice con educación, eso ya merece respeto.
Defiendes la individualidad, pero vivimos en una época que algunos consideran cada vez más individualista.
Se confunden dos conceptos. Una cosa es ser individual y otra ser egoísta. Ser individual es tomar tus propias decisiones sin imponerlas a nadie. Ser egoísta es otra cosa. Yo siempre he pensado por mi cuenta.
¿Qué encontrará el público en este espectáculo?
Es un espectáculo muy variado. Hay cosas aparentemente pequeñas que contienen mucho y otras muy grandes que se quedan en nada cuando explicas su verdadero fondo. La gente se ve reflejada y, a veces, se quita una presión de encima.
"Yo siempre he pensado por mi cuenta".
Pedro Ruíz.
¿Qué tiene de especial respecto a otras obras tuyas?
Es el más sencillo que he hecho. Reproduce el ambiente del salón de mi casa. Hay un sofá, dos guitarras y una pantalla. Nada más. Le digo al público que está entrando en mi salón y que todo lo que ocurra allí será natural y verdadero.
Ahora vivimos rodeados de macroespectáculos, láseres, pantallas gigantes y artificios. A mí eso no me interesa. Creo que quien quiera ver a un artista debe verlo cerca. Ese rato es verdad, lo otro no.
Esta obra tiene una mezcla de mucha risa, emoción, reflexión y bondad.
El humor
Ahora que menciona la risa... ¿Por qué el humor incomoda tanto hoy?
El humor ha sido siempre y será la manera menos suicida de decir las cosas más serias.
¿Se puede hacer humor sin ofender?
Claro. Cuando hay ofensa ya no es humor, es mal gusto.
¿Dónde está la diferencia entre memoria y verdad cuando uno cuenta su propia vida?
Uno no puede hablar más que desde sí mismo. Lo único que puede hacer es ser sincero. Esa es la obligación.
Eres muy crítico con la polarización política.
Porque es maligna. Punto final. Además, no es algo nuevo. Todo esto ha ocurrido siempre. Nos damos demasiada importancia cuando creemos que vivimos tiempos excepcionales. La historia está llena de episodios semejantes. Lo que ocurre es que ahora los vemos en tiempo real.
"Nos damos demasiada importancia cuando creemos que vivimos tiempos excepcionales".
Pedro Ruíz.
¿Te han intentado etiquetar políticamente más veces de las que te gustaría?
Me da igual. Ese es un problema de quienes etiquetan, no mío.
¿Cuál es la mayor mentira que nos contamos como sociedad?
Que somos muy importantes. Nos creemos inmortales. Creemos que nuestra religión es la mejor, que nuestra patria es la más importante, que nuestro equipo tiene que ganar y que nosotros tenemos razón. Tenemos una enorme inflamación de ombligo.
Redes Sociales y televisión
También te has mostrado muy crítico con el mundo digital.
Porque me parece el principio del final de la libertad tal y como la conocemos. Los jóvenes han decidido, muchas veces sin darse cuenta, regalar su vida al mundo digital. Ya no llevan un amigo en la mano; llevan algo que informa constantemente de todo lo que hacen. El objetivo final es el control.
Sin embargo, utilizas Instagram con frecuencia.
Porque es la única ventana que tengo. No me dejan hacer televisión y las redes son la herramienta que me permite decir dónde actúo o cuándo publico un libro. Tengo un teléfono para trabajar y grabar vídeos, pero no forma parte de mi vida personal.
¿Y qué le ocurre hoy a la televisión?
Que adolece de una enorme falta de verdad. Hay muy pocos programas auténticos. La mayoría están prefabricados, forzados o condicionados. La televisión se está convirtiendo en un espectáculo no demasiado digno de ser visto.
Entonces, sobre las redes sociales...
Son un gran charco. Hay que saber estar en él sin entrar en conflictos innecesarios. Sirven para algunas cosas y otras conviene cancelarlas inmediatamente.
Cree que, en la actualidad, ¿vivimos saturados de información?
Completamente. Hace siglos una persona recibía tres o cuatro mensajes al día. Ahora recibe cientos de miles. Es imposible procesarlo todo con orden. Estamos permanentemente confundidos.
"Estamos permanentemente confundidos".
Pedro Ruíz.
¿Y eso beneficia a alguien?
De eso va precisamente, de ponerte una nube delante de los ojos para que sigas los impulsos de la nube y no los tuyos.
Una última: después de tantos años observando el mundo, ¿qué conclusión sacarías?
Que nos damos demasiada importancia. Y que quizá viviríamos mejor si fuéramos un poco más amables, un poco más libres y bastante menos solemnes.