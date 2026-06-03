Zaragoza ya tiene la mejor gilda del año: la 'Bomba' de ventresca conquista al jurado popular entre 14 propuestas

Ahora que llega el verano tomar un vermú o un aperitivo apetece más que nunca, y las gildas prometen ser tendencia esta temporada.

La terraza de La Embajada, en la plaza Aragón de Zaragoza, acogió este martes la presentación oficial de 'Distrito Gilda' el nuevo proyecto de Martín Martín dedicado al universo de las gildas, los encurtidos y ese momento aperitivo que tanto gusta.

El evento reunió a periodistas, creadores de contenido, colaboradores y profesionales del sector gastronómico en una cita marcada por el buen ambiente, el vermú y una amplia muestra de algunas de las mejores banderillas del mercado.

Evento del Distrito Gilda.

La jornada sirvió además para celebrar la primera edición de “La Gilda del Año”, una iniciativa con vocación de continuidad que pretende convertir este popular pincho en un auténtico icono gastronómico y cultural dentro del panorama aragonés.

Durante el encuentro, los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar las 14 variedades que conforman el surtido de Distrito Gilda: La Clásica, Mediterránea, Quesina, Marinera, Mixta, La Gemela, Griega, Bomba, Dalí, Cecilda, Gallega, Riojana, Vikinga y Gámbola.

La gilda ganadora: 'Bomba' de ventresca.

Tras la degustación, todos los asistentes participaron en una votación para elegir las tres mejores. Se proclamó como “La Gilda del Año” a la “Bomba” de Ventresca, seguida de la “Vikinga” de salmón y queso y en tercer lugar quedo la “Riojana” una combinación picante de queso, piparra y anchoa.

El evento contó con la colaboración de los principales elaboradores de gildas del panorama nacional y se maridó con un Vermut Gran Añada de Bodegas Valdepablo, elegido mejor vermut de Aragón en 2024, y de una selección de vinos y cavas de la colección “Particular” de Bodegas San Valero de Cariñena.

Además, la presentación coincidió con el inicio de la segunda edición de la campaña “La Gilda Solidaria”, desarrollada junto a la asociación aragonesa The Move Men, dedicada a la lucha contra el cáncer masculino.

Durante todo el mes de junio, Martín Martín destinará el 10 % de las ventas de gildas realizadas en sus establecimientos a financiar proyectos de investigación y sensibilización relacionados con los cánceres de próstata, testículos y mama.

Con más de 85 establecimientos repartidos en seis comunidades autónomas, Martín Martín reafirma así su apuesta por una categoría que ha ganado protagonismo tanto en el ámbito gastronómico como en el social.

Distrito Gilda nace con la vocación de convertirse en un espacio de referencia para quienes entienden el aperitivo como una experiencia, una tradición y una forma de encuentro.