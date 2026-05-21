Luz verde a la creación del Conservatorio Profesional de Música de Calatayud en La Harinera-La Merced

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se crea el Conservatorio Profesional de Música de Calatayud. Un nuevo centro público de enseñanzas artísticas que responde a una reivindicación histórica de Calatayud.

Arrancará su actividad en el curso 2026-2027 y se integrará en la red autonómica de conservatorios profesionales. Entre otras especialidades, se podrá cursar piano, viento y cuerda, canto, percusión o saxofón.

Todo ello adaptado a la realidad musical del territorio y a las necesidades formativas del alumnado.

Este nuevo conservatorio se ubicará en el edificio La Harinera-La Merced, que está siendo rehabilitado para albergar el centro.

Mientras tanto y de manera provisional, las clases comenzarán en el IES Leonardo de Chabacier, que ya cuenta con un informe técnico previo asegurando que las instalaciones se adecúan a las necesidades del conservatorio.

El Ayuntamiento de Calatayud asumirá los gastos de funcionamiento, incluido el personal de administración y servicios necesario para abrir el instituto por la tarde.

Imagen de archivo de Calatayud Ayto Calatayud

Por su parte, Educación se hará cargo de la plantilla de profesorado, que contará con docentes para 15 especialidades musicales.

La puesta en marcha del Conservatorio Profesional de Música de Calatayud responde al crecimiento y consolidación de la Escuela Municipal de Música de Calatayud y al aumento de la demanda de enseñanzas musicales.

Con este nuevo conservatorio, Aragón amplía la red de enseñanzas artísticas profesionales y facilita el acceso a una formación musical de calidad sin tener que desplazarse a otras localidades.