Llega a Zaragoza el festival más especial: Fernando Costa, Sho-Hai y las Tanxungueiras primeros artistas confirmados

Inverfest vuelve a Zaragoza. El festival celebrará este próximo invierno su tercera edición consecutiva en la capital aragonesa, tras acumular más de 15.000 espectadores en su pasada edición.

Este año dará un nuevo paso adelante y crecerá este año hasta superar las 40 actuaciones, que se irán anunciando progresivamente durante las próximas semanas. La nueva edición reforzará su apuesta por una programación plural, dirigida a diferentes públicos y protagonizada por artistas nacionales de primer nivel, nombres consolidados, nuevas propuestas y proyectos musicales de referencia.

Las primeras confirmaciones de esta tercera edición son Sho-Hai, que actuará en la Sala Multiusos el sábado 16 de enero de 2027;Fernando Costa, el viernes 18 de diciembre en el Teatro de las Esquinas; Tanxugueiras, el viernes 5 de febrero en el Teatro de las Esquinas; y Los Enemigos, el sábado 16 de enero en la Sala Oasis.

Inverfest Zaragoza volverá a desplegar su programación en algunos de los espacios y escenarios más emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, el Teatro de las Esquinas o la Sala Oasis. El festival busca así dar vida a la ciudad en los meses más fríos del año, generar nuevas experiencias culturales y acercar al público tanto a artistas ya consolidados como a nuevas voces del panorama musical.

Durante las próximas semanas se irán anunciando nuevos nombres, fechas y espacios a través de las webs y redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Zaragoza e Inverfest, en una edición que promete reunir algunas de las propuestas musicales más destacadas del panorama nacional.

Desde su llegada a Zaragoza, Inverfest ha reunido a artistas y bandas de distintos estilos y generaciones, consolidando una programación diversa que combina grandes nombres de la escena nacional, propuestas emergentes y conciertos especiales como Destripando la historia, Miguel Ríos, Luz Casal, Café Quijano, Yerai Cortés, José Mercé, Kiko Veneno, Zenet, Los Estanques y el Canijo de Jerez, Natalia Lacunza, Baiua, Parquesvr, Derby Motoreta's Burrito Cachimba, Los Hermanos Cubero, Luis Fercán, Fetén Fetén, Pedro Guerra, Joseluis, Ramón Mirabet, The Rapants, White Coven, Estrella Morente, Xoel López, Johny Garso, Ciutat, Chaqueta de Chándal, Standstill o Recycledj, Hard GZ y R de Rumba.