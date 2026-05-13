Así es el nuevo manto para la Virgen del Pilar: elaborado con técnicas tradicionales y representa a todo Aragón

La Virgen del Pilar tiene más de 450 mantos, y el próximo 28 de mayo recibirá uno más. Pero no uno cualquiera.

La Fundación Ibercaja, en el contexto de su 150 aniversario, ha querido homenajear a la patrona de la hispanidad con una auténtica joya, una pieza bordada en oro y cargada de simbolismo.

La entidad ha presentado la pieza en la mañana de este miércoles 13 de mayo, en el Patio de la Infanta, donde permanecerá expuesta hasta el 25 de mayo. El 28, fecha en la que se cumple la efeméride, se hará la ofrenda en la Basílica del Pilar.

"Este manto es una de las iniciativas más emotivas que hemos tenido en este aniversario. 150 años no se cumplen todos los días. El manto, además, refleja a la perfección a la Fundación y a nuestra tierra", ha comentado José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja.

La pieza representa con diferentes motivos a la comunidad aragonesa. Huesca, Zaragoza y Teruel tienen su espacio en el manto y el significado ha sido explicado por Dolores Fernández, directora de producción en el Taller Orobordado de Sevilla, encargado de elaborar el manto.

Manto ofrecido a la Virgen del Pilar. Fundación Ibercaja.

"Está realizado sobre tejido de terciopelo de seda con brillo tornasolado, cuya apariencia marmoleada evoca el revestimiento del camarín de la Virgen y crea un efecto visual delicado, como si los bordados estuvieran suspendidos en el aire", ha señalado Fernández.

El Taller Orobordado es un referente indiscutible de arte textil religioso, utiliza técnicas tradicionales de bordado barroco español y destacan por sus materiales nobles, láminas e hilos de oro.

Nuevo manto de la Virgen

El manto ha sido realizado sobre un tejido de terciopelo de seda con brillo tornasolado, donde los bordados parecen suspendidos en el aire y esconde diferentes símbolos. Entre ellos la fuente de la Piedad que alude al Monte de la Piedad (origen de la Fundación Ibercaja), el logo de la entidad insertado sutilmente como joya o la flor Edelweiss, uno de los emblemas de la flora pirenaica.

Igualmente, entre las referencias destacan tiaras basadas en los modelos de la Joyería Ansorena, autora de la corona de la Virgen de 1905, con joyas donadas por miles de devotos. También pueden verse anagramas de María repartidos a lo largo de la superficie así como Joyas del Tesoro de la Virgen.

Detalle del nuevo manto para la Virgen de Fundación Ibercaja. E.E

Las tres provincias aragonesas "aparecen" en la pieza: Huesca, bordada en plata, como referencia a las cumbres nevadas del Pirineo; Zaragoza está presente en el centro del diseño, mediante un conjunto de flores y una fuente; y Teruel a través de los elementos de inspiración mudéjar.

El Ebro, también puede apreciarse como elemento vertebrador en una fina línea que atraviesa la pieza, que se cierra con 33 perlas colgantes que simbolizan a las comarcas aragonesas.

Manto ofrecido a la Virgen del Pilar. Fundación Ibercaja.

Tras mostrarlo en el Patio de la Infanta, Fundación Ibercaja llevará a cabo el ofrecimiento del manto a la Virgen el próximo 28 de mayo, en una solemne eucaristía en la Basílica del Pilar.

La celebración será por la tarde a las 19.30, en la fecha exacta en la que se cumplen 150 años del nacimiento de la institución.