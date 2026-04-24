El centro de Zaragoza, abarrotado de público para celebrar el Día del Libro: 115 expositores y 350 autores

Zaragoza celebró este 23 de abril una nueva edición del Día del Libro marcada por una gran afluencia de público y un ambiente festivo que llenó las principales arterias del centro de la ciudad.

Desde primeras horas de la mañana, miles de personas pasearon entre los espacios literarios instalados en el Paseo de la Independencia, la plaza de Aragón, el entorno de Santa Engracia y, este año, por primera vez, también la plaza de Salamero, consolidando nuevamente esta cita como uno de los grandes eventos culturales del calendario zaragozano.

Los nuevos espacios habilitados en la plaza Salamero también registraron gran cantidad de público, por lo que desde la organización se valoró muy positivamente esta ampliación.

La jornada, organizada por la Comisión Permanente del Libro (COPELI) con la colaboración del Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza, reunió este año a 115 expositores, instalados en 176 arcadas y espacios habilitados, y a 350 autores que participaron en sesiones de firma durante todo el día.

Las primeras estimaciones de la organización apuntaron a una participación muy positiva por parte del público, con un flujo constante de visitantes desde primera hora de la mañana. “Ha sido una jornada espectacular, muchísima gente, por lo que podemos hablar de un ligero incremento de ventas y de público con respecto al año pasado, cuando ya tuvimos un magnífico Día del Libro, así que todos muy satisfechos de cómo se ha desarrollado”, ha valorado el presidente de COPELI, Daniel Viñuales.

Como ya es tradición, la programación comenzó con un recorrido institucional por los distintos stands por parte de representantes de las administraciones, que pudieron compartir impresiones con profesionales del sector y con el público en un ambiente marcadamente participativo.

En representación de la Diputación Provincial de Zaragoza, ha estado presente el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre, quien ha destacadoque: “Este ha sido el mejor momento para comprar un libro porque el mejor escenario es la calle, donde no hay plataformas digitales, sino que lo mejor es hablar con los libreros y libreras, con los editores, con los autores y autoras y que celebramos especialmente que la actividad económica que produce todo el ecosistema literario nos hace también mejores personas y mejor comunidad”.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha expresado que “el Día del Libro es enorme en Aragón, un enorme proyecto colectivo que se construye en la suma del esfuerzo de todas las instituciones, de todas las industrias culturales relacionadas con el mundo de las letras, librerías, editoriales y autores y, por supuesto, con el respaldo de la militancia cultural de todos los aragoneses y aragonesas. Por tanto, es una felicitación colectiva este éxito”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también participó en el recorrido inicial de la jornada y expresó que “celebramos nuestra identidad a través de la cultura, así que me hizo especial ilusión ver que el Paseo de la Independencia volvió a acoger este Día del Libro, una fiesta de la cultura donde tenemos que reivindicar el valor de la lectura en una sociedad donde muchas veces las pantallas compiten con la lectura sosegada de un buen libro”.

A lo largo del día, el ambiente fue festivo, familiar y participativo, con una altísima asistencia de público gracias también al buen tiempo: el sol acompañó durante toda la jornada, animando a que miles de personas salieran a disfrutar del Día de Aragón… y de los libros. Una edición más, Zaragoza demostró que es una ciudad que lee, celebra y vive su cultura con intensidad.

La edición de este año se completó con la distribución de miles de elementos promocionales, entre ellos 6.550 claveles y 10.000 marcapáginas, además de 5.000 programas de mano que facilitaron el seguimiento de actividades, firmas y ubicaciones, contribuyendo a una experiencia organizada y accesible para todos los asistentes.