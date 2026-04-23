El Día del Libro abarrota el centro de Zaragoza: "Podemos vender hasta 800 ejemplares, es el mejor día del año"

El 23 de abril es para muchos aragoneses el día más bonito del año. Es el día de sacar el orgullo de la tierra, de la identidad y la historia de Aragón, pero también es el Día del Libro. Una celebración que reúne en torno a la cultura a miles de personas.

Este año, ha vuelto a quedar demostrado el gran seguimiento que tiene este día en Zaragoza. Y es que el paseo de la Independencia, impulsado por la buena climatología, se ha llenado desde primera hora de la mañana de vecinos en busca de su libro y su rosa.

En total, 115 expositores y 350 autores se han dado cita a lo largo de la céntrica vía, desde la plaza de Aragón hasta la de España. De hecho, por primera vez, también han llegado a la plaza de Salamero.

Así pues, el olor a libro nuevo se unía al de las flores, y ambos al ambiente festivo, lleno de alegría y emoción.

Ambiente en el Día del Libro de Zaragoza. E.E.

Dionisio Plater, de Taula Ediciones, expresa lo especial que es este día para todos los que forman parte de este universo. “Todo el mundo sale a comprar libros. Quieren que les firmen sus autores y otra gente viene a ser sorprendida”, expone con la experiencia de más de 10 años.

Sin duda, la presencia de autores firmando libros a lo largo de todo el día es otro de los alicientes para que los zaragozanos no se pierdan la jornada. Por ejemplo, por el puesto de la Librería Albareda han pasado más de una decena de ellos y “todos venden”. “Uno ha hecho corto con sus libros”, confiesa Manuel Laviña, propietario del histórico negocio.

Este afirma que prepara el Día del Libro un mes antes, pero lo hace “encantado”. Para él, es el “mejor día del año” y solo pide que haga buen tiempo. Además, Laviña calcula que pueden llegar a vender 800 libros.

En la misma línea, Vanesa y Pilar, de la librería Ars, describen este día como “emocionante”, a pesar de tener más trabajo de lo habitual. “La gente sigue comprando libros y aquí se puede ver”, defienden con más tranquilidad que por la mañana.

Vanesa y Pilar de la librería Ars.

Eva María Blasco, de la librería Jap, presume del ambiente y del sol. “Se vende mucho y se agradece. Siempre se cumplen las expectativas”, asegura la librera.

La alegría es compartida, ya que para los lectores y compradores es una cita marcada en rojo en el calendario. La mayoría confiesan que vienen todos los años, aunque unos lo hacen con las ideas más claras que otros.

“Vengo a ver que me compro. Quiero llevarme alguno, pero no lo tengo pensado. Será algo de terror o misterio”, adelanta María Villar.

Paula, en cambio, ya ha hecho los deberes y tiene su libro y su rosa (amarilla). Se ha llevado el libro ‘Sangre de Dragón’, que empezará a descubrir en cuanto llegue a casa.

Otros como ella, una vez hechas las compras, muchos para regalar, ponen rumbo a las terrazas o a por un helado para terminar este bonito Día de Aragón y Día del Libro.