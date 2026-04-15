El exitoso espectáculo 'Cabaret, el musical' convierte el Teatro Principal de Zaragoza en un club alemán de los años 20

Zaragoza viaja a la Alemania de los años 20 gracias a uno de los espectáculos más esperados del año que llega tras triunfar en Madrid. Se trata de ‘Cabaret, el musical’, un clásico que cumple 60 años y que aterriza en el Teatro Principal del 15 de mayo al 7 de junio con una versión renovada y vibrante en la que el público es uno más de la función.

La capital aragonesa es la primera parada de esta producción de LetsGo Company y una de las grandes apuestas de 2026 en el Principal, que espera que ‘Cabaret, el musical’ sea un gran éxito taquillero.

Dos historias amparadas bajo el ritmo sugerente de un cabaret berlinés estructuran un espectáculo vibrante e inmersivo que elimina la barrera entre la función y el público, entre los cantantes, actores y los asistentes, que forman parte de una historia trazada casi un siglo antes, en la Alemania de 1929 y muy fiel al clásico del musical.

En plena crisis económica mundial, caldo de cultivo de los profundos cambios políticos que se sucederían en la década de los 30 y 40 del siglo XX, se desarrolla 'Cabaret, el musical', una propuesta espectacular por su puesta en escena y por la fuerza de sus dos historias surgidas en el ficticio Kit Kat Klub.

Por un lado, la relación de su estrella principal, la cantante inglesa Sally Bowles, con el escritor estadounidense Cliff Bradshaw, quien llega a la ciudad en busca de inspiración para su novela. A la vez, surge el romance otoñal entre Fräulein Schneider, una mujer alemana que regenta la pensión donde se alojan Cliff y Sally, y Herr Schultz, un viudo judío propietario de una frutería, todos ellos observados por los ojos del maestro de ceremonias del Kit Kat Klub.

El cabaret sirve como metáfora de los cambios políticos que tuvieron lugar en los últimos días de la República de Weimar. Estos momentos históricos ambientan un espectáculo que se presenta en Zaragoza con 28 funciones, entre el 15 de mayo y el 7 de junio, bajo la dirección de Federico Bellone. Este gran montaje sigue la estela de icónicas producciones que se llevaron a escena en el West End y Broadway.

Durante la presentación, Natalia Chueca ha expresado que "los musicales son un formato apreciado por los zaragozanos que, sin ir más lejos, llenó esta sala toda la Navidad con Tarzán, o logró taquillas históricas como La Historia Interminable. Estas recaudaciones no son casuales, son el fruto de un trabajo minucioso por brindarle al exigente público de Zaragoza lo mejor de lo mejor".

Esta novedosa apuesta incluye localidades situadas en el mismo escenario, en las que el público forma también parte activa del show, dentro de una escenografía totalmente rompedora. El departamento creativo de LetsGo, capitaneado por Felype de Lima, es el encargado de esta atractiva puesta en escena.

En palabras del director del musical, Federico Bellone, quien se ha mostrado muy emocionado, esta versión de Cabaret nació con tres objetivos: provocar nuevas sensaciones en la audiencia, romper los límites tradicionales entre artistas y espectadores, y sorprender tanto a quienes descubren la historia por primera vez como a quienes conocen cada canción de memoria. Además, es totalmente respetuosa con la original, llegando a lugares donde la producción anterior no ha podido llegar, sin dejar atrás a los seguidores de Cabaret de todos estos años.

Los actores Pepe y Amanda han invitado a todos los zaragozanos a asistir a alguna de las funciones e incluso han señalado que hay gente que les ha dicho que esta versión les ha gustado más que el cabaret de Londres o Nueva York.

El equipo artístico, con Felype de Lima también en Vestuario, se completa con las grandes figuras que están detrás de la gran producción de El Fantasma de la Ópera, en su dirección musical, el diseño de iluminación y del sonido, así como de la coreografía. Además, antes de comenzar cada función se celebra pre-show desde 45 minutos antes, todo al más puro estilo del Berlín de los años 20.