El CaixaForum de Zaragoza acoge 'La Ciencia de Pixar': una mirada única al proceso de creación de sus películas

"Si una película de animación se hiciera con un solo ordenador, se tardarían 1.000 años", ha asegurado Javier Hidalgo, director de Exposiciones y Actividades de Ciencia de la Fundación la Caixa esta mañana durante la presentación de la nueva exposición que ha llegado a Zaragoza.

La Ciencia de Pixar nos descubre los desafíos técnicos que hay tras las películas que han formado parte de nuestra infancia. Desde Monstruos SA, pasando por Toy Story, Los Increíbles, Bichos y hasta Buscando a Nemo, entre muchas otras nos enseñan los diferentes pasos que hay que dar para hacer una película de animación.

CaixaForum Zaragoza se sumerge en la ciencia y la tecnología que hay en Pixar en esta nueva exposición interactiva que estará en la ciudad hasta el 28 de marzo de 2027.

Los dibujos animados hechos por dibujantes dieron paso al 3D allá por los 90. "Toy Story supuso un antes y un después, trata a las historias de dibujos como cine", ha reconocido Hidalgo.

El arte y la creatividad son inseparables de la ciencia y la tecnología en las películas de animación por ordenador. Por ello la exposición ofrece toda clase de datos curiosos de cómo convivieron sus personajes desde el punto de vista técnico, tal vez menos conocido y sin embargo, imprescindible.

En la muestra los visitantes podrán aprender conceptos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) mediante elementos interactivos muy entretenidos.

La exposición ha sido creada por el Museum of Science de Boston en colaboración con Pixar Animation Studios, quien ha cedido a "desnudarse para mostrar cómo trabajan".

"Ha sido casi 7 años de trabajo hasta poder inaugurarla", ha explicado durante la presentación Ricardo Alfós, director de CaixaForum Zaragoza. La muestra ha cosechado éxitos allí donde ha ido. "En Estados Unidos fue tal la sensación que nos hacían esperar 4 años para traerla a Europa, Pixar accedió a duplicarla y se ha podido traer antes", ha comentado.

El objetivo de la nueva exposición es descubrir capa a capa, de forma atractiva para todos los públicos aquellos conceptos científicos, informáticos y matemáticos que hay detrás de nuestros personajes de Pixar favoritos.

Por ello la exhibición está organizada en ocho ámbitos, cada uno de los cuales profundiza en un paso concreto del proceso técnico de Pixar: el modelado, que permite crear los personajes en 3D; el rigging, con el que se desarrollan los huesos, músculos y articulaciones virtuales; el diseño de superficies y decorados; la iluminación, con la que se logra un mayor impacto emocional, y el renderizado, que convierte escenas en 3D en dos dimensiones.

Para esta última fase se necesitan muchos ordenadores trabajando. "El récord lo tiene Monstruos SA que hizo 5 minutos de película en una semana", ha expuesto Javier Hidalgo.