Un elenco internacional de bailarines lleva a ‘El Gran Gatsby – El Show’ al escenario del Teatro Principal

El Teatro Principal se viste de largo esta semana con el estreno en España de ‘El Gran Gatsby – El Show’, en el que un elenco internacional de bailarines traslada la novela de F. Scott Fitzgerald a la danza contemporánea.

Con cuatro únicas funciones del 12 al 15 de marzo, el montaje construye una lectura actual del mito Gatsby y del imaginario del sueño americano.

Se trata de una experiencia visual, musical y emocional, que combina danza contemporánea, teatro y música interpretada íntegramente en directo.

A través de veinte escenas, la Enrique Gasa Valga Dance Company retrata a Jay Gatsby como un personaje trágico, atrapado entre el lujo, el deseo y una ilusión inalcanzable.

La dramaturgia, narrada desde el punto de vista de Nick Carraway, explora el vacío que se esconde tras el brillo de los años veinte.

El gran Gatsby. Celia Montero

Uno de los grandes elementos diferenciales del montaje es su apuesta por la música en vivo. La banda, liderada por el director musical Roberto Tubaro y con la voz de Greta Marcolongo, recorre grandes clásicos del jazz y el swing (de Nina Simone a Duke Ellington) junto a composiciones originales creadas para el espectáculo, reforzando su carácter inmersivo y contemporáneo.

El estreno en Zaragoza marca la primera presentación en España de ‘El Gran Gatsby – El Show’, tras un exitoso recorrido por escenarios como el Tiroler Landestheater, el Deutsches Theater de Múnich o La Grande Nuit du Tennis de Montecarlo.

Se trata de una cita especial además porque fue en Zaragoza, en la Escuela de Danza María de Ávila, donde el coreógrafo Enrique Gasa Valga inició su formación como bailarín, antes de desarrollar una destacada trayectoria internacional que lo ha llevado a dirigir durante más de una década el Ballet del Tirol (Austria) y a fundar su propia compañía, actualmente residente en el Deutsches Theater de Múnich.

Las funciones comenzarán a las 20 horas, excepto la del domingo, que alzará el telón a las 19 h. Las entradas tienen un precio de 30 euros, con bonificación en la sesión de hoy jueves.