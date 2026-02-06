Luis I. Fernández, asesor financiero: "Todos nos hemos sentido idiotas con el dinero porque no lo entendemos"

El Palacio de Sástago de Zaragoza, acogió este jueves 5 de febrero la presentación del libro 'Historia de un idiota financiero', de Luis Ignacio Fernández Irigoyen.

El acto se convirtió en un encuentro cercano y familiar acompañado por música de piano en directo, y estuvo organizado por el Museo de la Economía.

Más que una presentación literaria, el evento fue una invitación a reflexionar sobre nuestra relación cotidiana con el dinero a través de la historia.

Luis I.Fernández, asesor financiero y autor de la obra, antes de comenzar atendió a El Español en una breve entrevista.

El enfoque de su libro, construido a partir de entrevistas imaginarias con personajes históricos. "Lo que nos vamos a encontrar van a ser 21 entrevistas hablando con personajes de la historia. Estamos hablando de los últimos 6.000 años de historia económica", señala.

La intención, explica, no es otra que aprender de los errores del pasado aplicados a la economía doméstica actual: "La idea es que ellos nos cuenten cuáles fueron sus errores y sus aciertos a nivel económico, a nivel de cómo manejar el dinero día a día. Entonces, esos errores que se cometieron en el pasado, intentarnos no repetirlos en el presente".

Una tarea que no es sencilla: "Lamentablemente, el hombre tropieza dos y tres veces con la misma piedra".

Presentación del libro 'Historia de un idiota financiero'. E.E

La educación financiera en la sociedad, es escasa, por no decir nula, un problema que afecta a gran parte del mundo: "No es un problema solo de España. Esto se ve en muchas partes del mundo, la gente no tiene educación financiera", sentencia.

Y subraya la importancia de esta carencia:"Es lo peor que nos puede pasar, porque mira, te puede faltar alguna otra cosa, pero la relación con el dinero la vas a tener toda la vida, igual que la salud. Necesitamos tener salud y necesitamos saber relacionarnos con el dinero, porque va a estar contigo toda la vida".

Fernández Irigoyen lamenta que la formación económica reglada" llegue tarde y de forma superficial" a los jóvenes, y defiende la necesidad de actuar desde otros ámbitos.

Desde la Fundación Museo de la Economía, explica, impulsan talleres en colegios, institutos, universidades y empresas para suplir esa carencia: "Intentamos que lo que no se hace de manera reglada, por lo menos nosotros, de manera privada, podemos ayudar a mucha gente a que empiece a entender el dinero a fondo".

Otro de los puntos clave de su reflexión es el miedo casi cultural que existe hacia los números y la economía.

"Nos acercamos al tema financiero con incertidumbre y con mucho miedo, como lo has dicho. Y esto es histórico", afirma. A pesar de los avances tecnológicos que "nos da acceso a todo el conocimiento del mundo, seguimos teniendo miedo a aprender sobre dinero".

El autor también apela al ámbito familiar, señalando que no siempre se transmite en casa el valor y el precio de las cosas, lo que dificulta una relación sana con el dinero en la vida adulta.

De ahí el sentido provocador del título de su libro: "Seguro que todos los que estamos hoy aquí alguna vez nos hemos sentido idiotas con el dinero. Porque hemos metido la pata, porque hemos firmado algo que no deberíamos o porque tenemos productos de ahorro e inversión que ni siquiera entendemos", reconoce.

Lejos de ser una provocación, el título es, en palabras del autor, una realidad que todos hemos sufrido, y su publicación busca "solucionarlo". "Es un trabajo arduo, pero estamos en ello", concluye.