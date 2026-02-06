Confirmado por National Geographic: este bonito pueblo de Aragón tiene el mejor Museo de Cultura Popular de España

El Museo de Miniaturas Militares de la Ciudadela de Jaca ha sido distinguido como Mejor Museo de Cultura Popular de España en la segunda edición de los Premios +Historia organizados por la revista National Geographic.

Un reconocimiento que consolida su posición como uno de los principales espacios de divulgación de la historia militar en el panorama museístico nacional.

El galardón, concedido mediante votación popular, fue recogido ayer, 5 de febrero, en la ciudad de Córdoba, por el general César de Cea Quijano, presidente de la Junta de Promotores del Consorcio del Castillo de San Pedro, y por el teniente Diego Fernández García, uno de los principales impulsores del museo.

Un museo centrado en la historia de los ejércitos

El Museo de Miniaturas Militares se define por un planteamiento estrictamente histórico, pero también profundamente humano.

A través de miles de figuras organizadas en grandes dioramas, el visitante recorre las principales etapas de la historia militar, desde la Antigüedad hasta la época contemporánea.

Premio otorgado por National Geographic al Museo de Miniaturas Militares de la Ciudadela de Jaca. E.E

Las escenas reproducen con precisión formaciones, tácticas, armamento y uniformes, ofreciendo una lectura clara de la evolución de los ejércitos, con especial hincapié en el ejército español.

La exposición permite comprender que la milicia no es un elemento accesorio del pasado, sino una constante en la historia de la humanidad.

Los ejércitos han sido instrumentos de defensa, de organización del territorio y, en muchos casos, de transmisión cultural.

La tradición militar española

Dentro de este relato global, la historia militar de España ocupa un lugar central.

La trayectoria de los ejércitos españoles está ligada a uno de los mayores procesos históricos de la humanidad: la construcción de un imperio de alcance mundial, la primera globalización y el encuentro (no exento de conflicto) entre culturas distintas.

La milicia fue un elemento decisivo en ese proceso, no solo como fuerza armada, sino como estructura organizativa y transmisora de lenguas, leyes, técnicas y formas de vida, dando lugar al mestizaje y a nuevas realidades culturales.

El museo permite contextualizar este legado dentro de una historia militar comparada, situando a España en el marco más amplio de las grandes potencias históricas y subrayando el papel de sus ejércitos en la configuración del mundo moderno.

La Ciudadela de Jaca

El museo se ubica en el interior de la Ciudadela de Jaca, una fortaleza militar concebida para la defensa del territorio y utilizada históricamente como instalación castrense.

Este emplazamiento refuerza el sentido del museo, integrando el relato expositivo en un espacio directamente ligado a la función militar y a la presencia permanente del Ejército.

La conjunción entre arquitectura defensiva y contenido museográfico ofrece una visión coherente de la historia militar, desde la organización del territorio y la fortificación hasta la representación detallada de campañas y batallas.

El premio otorgado por National Geographic reconoce la capacidad del museo para divulgar la historia militar con rigor, claridad y vocación didáctica.

Esta distinción reafirma al Museo de Miniaturas Militares de la Ciudadela de Jaca como un referente nacional en la conservación y difusión del patrimonio histórico-militar, así como en la transmisión de una memoria colectiva en la que la milicia aparece como parte esencial de la construcción de las civilizaciones y de la propia historia de España.