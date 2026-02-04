Espacio Reto celebra su XIII edición con circo, danza, humor y talento local en el Teatro del Mercado de Zaragoza

Presentación de Espacio Reto en el Teatro Principal de Zaragoza. Toni Galán

Espacio Reto alcanza este fin de semana su decimotercera edición convertido ya en una cita habitual para la creación escénica local.

Del 6 al 8 de febrero, el Teatro del Mercado de Zaragoza acogerá una programación en la que circo, danza, música y humor se sucederán sobre las tablas.

El proyecto, organizado por la Escuela de Circo Social de Zaragoza, funciona como escaparate del talento artístico de la ciudad y como impulso para nuevas creaciones.

Cinco propuestas muy diferentes conforman el cartel de este año, marcado por la diversidad, el riesgo y la investigación artística.

La Compañía Fátima Alcántara presentará Dualidad, una pieza de danza contemporánea interpretada por Sabina, Pilar y Fátima. A través del movimiento, exploran el equilibrio entre razón y emoción.

Samuel Domingo y Cristina Abad propondrán una particular carrera espacial en clave absurda. Solo con el cuerpo y la cuerda lisa como técnica aérea, narrarán la vida de unos astronautas en órbita.

Coro Tortuga , integrado por un grupo de jóvenes amigos, ofrecerá una propuesta fresca en la que voz y cuerpo se convierten en herramientas de expresión colectiva.

Olga Leuchtturm llegará con una arriesgada actuación de clown. Fusiona el lenguaje del payaso con su trayectoria como bailarina para recorrer, desde el humor, la historia de la danza a modo de peculiar clase magistral.

Cerrará el programa Inercio Centrípeto con un trabajo muy personal, fruto de años de investigación. Su espectáculo combina malabares y videoproyección en un diálogo del artista consigo mismo y con sus diábolos a través de la pantalla.

La gala estará conducida por Dani y Andreu, de la Compañía Seón. Conocidos por su técnica acrobática y su humor, ejercerán como maestros de ceremonias y presentarán además un número propio con su universo de globos gigantes.

Las sesiones del viernes y sábado comenzarán a las 20.00 horas. La del domingo arrancará a las 19.00. Las entradas tienen un precio de 12 euros y cuentan con bonificaciones en todas las funciones.

Espacio Reto

Espacio Reto nació en 2017 con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza. Desde entonces, la iniciativa busca impulsar la creación artística local y dar visibilidad a los procesos creativos que se desarrollan en la ciudad.

El proyecto también contribuye a dinamizar la actividad cultural del barrio de San Pablo, donde se encuentra el Teatro del Mercado y donde comenzó su andadura la Escuela de Circo Social.

Para los artistas, supone una oportunidad de mostrar sus trabajos ante el público y experimentar con elementos escénicos como luces, sonido o vestuario.

Para los espectadores, es una puerta abierta a propuestas emergentes, vanguardistas y originales.