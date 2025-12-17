Zaragoza homenajea a José Luis Rebordinos, referente del cine español, antes de su despedida del Festival de San Sebastián

Zaragoza se convierte en la primera ciudad en rendir homenaje a José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y una de las figuras más influyentes del panorama cinematográfico español, tras el anuncio de su próxima retirada en 2026.

El homenaje se celebrará el jueves, 18 de diciembre, a las 19.30, en la Fundación Ibercaja -Patio de la Infanta (C. de San Ignacio de Loyola, 16, 50008 Zaragoza). El acto reunirá a Rebordinos, al equipo del Festival de Cine de Zaragoza (FCZ), a representantes institucionales y a personalidades destacadas del ámbito cultural.

Este evento adquiere un significado aún mayor al convertirse en el acto que culmina la 30ª edición del Festival de Cine de Zaragoza, una edición especialmente relevante en la historia del certamen. La presencia y el reconocimiento a Rebordinos suponen un cierre simbólico y de gran valor para esta celebración tan especial.

El homenaje llega en un momento propicio para destacar su trayectoria como prescriptor esencial del cine, impulsor de nuevos talentos y figura clave en la proyección internacional del cine español. Su cercanía y colaboración con el FCZ a lo largo de los años hacen de este reconocimiento un gesto profundamente merecido.

Durante el acto, se hará entrega del galardón honorífico del festival y, a continuación, se celebrará un vino de honor para brindar por su trayectoria y desearle toda la suerte del mundo en la nueva etapa que se abre ante él, agradecemos a nuestro patrocinador Grandes Vinos, que, durante varias ediciones de nuestro Festival, nos ha acompañado, realizando en nuestra pasada edición una excelente cata a ciegas para nuestros invitados especiales.

Cartel para el homenaje a José Luis Rebordinos. Festival de Cine de Zaragoza

La velada incluirá también una breve charla con Rebordinos: una entrevista en formato coloquio en la que se repasarán los hitos de su vida profesional, su mirada sobre la situación actual del cine y el eterno debate entre plataformas y salas, así como los retos que afronta el audiovisual en los próximos años.

La conversación será moderada por Kike Mesa, director y productor de cine y colaborador habitual del Festival de Zaragoza. Será una ocasión única para celebrar a un referente, compartir palabras, cine y amistad, y acompañarlo en un momento especialmente significativo de su trayectoria.

Sobre José Luis Rebordinos

A lo largo de su extensa trayectoria, Rebordinos se ha convertido en uno de los más grandes prescriptores de cine de este país: un hombre de consensos, sí, pero también un profesional que nunca ha rehuido el compromiso ni la valentía en sus decisiones.

Con una mirada abierta, una profunda sensibilidad cinematográfica y un criterio firme, ha contribuido de manera decisiva a fortalecer la cultura cinematográfica en España, impulsando autores, defendiendo el cine en todas sus formas y ampliando las fronteras de lo que un festival puede ser.

Tras anunciar que en 2026 pondrá fin a su etapa al frente del Festival de San Sebastián, Zaragoza ha querido adelantarse, ofreciendo este tributo mientras él aún sigue al timón del certamen donostiarra, para reconocer su legado desde la gratitud, la admiración y el afecto sincero.