Llega a Zaragoza la mayor propuesta teatral de estas Navidades: "El 90% de las entradas están vendidas"

En lo más profundo de la selva africana, creció un niño que aprendió a sobrevivir hasta convertirse en el rey de la jungla. Esa historia llega estas Navidades al Teatro Principal con 'Tarzán el musical', desde el 23 de diciembre hasta el 4 de enero con una superproducción de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza y de Theatre Properties.

"Tarzán el musical" es una versión completamente nueva, con música original, vibrante y pegadiza, compuesta exclusivamente para este espectáculo que muestra los valores de la naturaleza.

Se presenta como la gran propuesta escénica de estas fechas y escrita para conmover a todos los públicos. A través de una gran escenografía, caracterizaciones realistas, acróbatas entre las lianas, bailarines o una cascada real, es una aventura que te sumerge de lleno en la propia selva.

A la presentación de este miércoles han asistido la concejal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y el director-gerente del Pmaei, José María Turmo. "Es un bombón de acto, están el 90% de las entradas vendidas", ha asegurado Turmo.

Al acto también han asistido los actores principales de la obra, Mireia Coma y GiamPaolo Picucci, quienes han explicado que es una historia que viaja más allá de un musical. "Te enseña que la naturaleza no se debe de dominar, sino que hay que respetarla, y desde Tarzán se encuentra la unión de estos dos mundos", ha confesado Mireia Coma, la actriz que interpreta al personaje de Jane.

Presentación de "Tarzán el Musical" en el Teatro Principal. E.E

Las entradas ya están a la venta, con espectáculos bonificados para las funciones de los días 23 y 30 de diciembre a las 19.00 y los días 26, 27, 2 y 3 de enero a las 17.00. Una adaptación que también aterriza en otras 30 ciudades con una gira de dos años que recrea el universo completo de Tarzán.

El musical está escrito y dirigido por Silvia Villaú, con música original compuesta por José Enrique De La Vega que crean el plato fuerte de la puesta en escena que revive esta aventura en torno al amor, la amistad y la familia.

La historia

Aunque es una historia que casi todo el mundo conoce, 'Tarzán el musical' quiere llegar a todo el público a través del autodescubrimiento, la empatía y el respeto.

En el corazón de Londres, durante una noche de tormenta, la familia Porter se reúne alrededor del fuego mientras Isabella, la nodriza y guardiana de los secretos familiares, narra al pequeño Charlie la leyenda de Tarzán, el niño criado por gorilas en una selva donde la naturaleza cobra vida y la magia está en cada rincón.

La trama da un giro cuando William Clayton, el heredero más rico de Londres, llega con una noticia inesperada: han conseguido permiso para regresar a la misteriosa isla africana que marcó el destino de la familia.

Jane, la intrépida antropóloga, y su padre Archi, el científico, dudan en revivir viejos recuerdos, pero Charlie, impulsado por la historia de Tarzán, los anima a embarcarse en la aventura.

El viaje los llevará a una selva desbordante de magia y peligros, donde descubrirán que la verdadera fuerza está en la familia, la valentía y el respeto por la naturaleza. Allí se cruzarán con Tarzán y su mundo, enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba sus lazos y su capacidad de soñar.