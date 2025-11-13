Zaragoza despliega la alfombra roja para celebrar los 30 años del Festival de Cine más importante de la ciudad

La concejala de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández y el director del festival, José Luis Archelergues Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza despliega la alfombra roja con el Festival de Cine más importante de la ciudad. El Festival celebra tres décadas de cine entre el 20 y 29 de noviembre y cuenta con 135 trabajos finalistas de los 1.669 presentados por 53 países distintos. Además contará con una gala final que se llevará a cabo en la Sala Mozart.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, rinde homenaje a destacadas figuras del cine español como Pepe Lorente, Javier Pereira o Pedro Casablanc. Además, se reconoce a las actrices Antonia San Juan y Marta Belmonte, a los cineastas Manuel Gutiérrez Aragón, Pablo Berger, Alauda Ruíz de Azúa y al director de fotografía José Luis Alcaine, entre otros.

La concejala de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y el director del festival, José Luis Archelergues, "Archy", han presentado este jueves los detalles de la trigésima edición.

Fernández ha detallado que además de conocer los 135 trabajos finalistas, también "se estrenarán cuatro largometrajes, se impartirán diez charlas y se entregarán ocho distintivos especiales, además de diez premios oficiales y no oficiales, y once reconocimientos especiales".

Asimismo, el Festival de Cine de Zaragoza otorgará los "Augustos" al Mejor Corto Nacional de Ficción, al Mejor Corto Internacional de Animación, al Corto Internacional de Centros de Formación Audiovisual, al Mejor Corto Aragonés y al Mejor Microcorto Internacional.

También se concederá el Premio del Público al Corto Aragonés Aragón TV, el Premio del Sindicato de Actores y Actrices de Aragón a la Mejor Interpretación en Corto Finalista, el Premio Zinentiendo al Mejor Corto Finalista de temática LGTBIQ+ y el Premio Plena Inclusión al Mejor Corto Finalista con temática sobre discapacidad intelectual o del desarrollo.

Premios Augustos

Este año, el Augusto Ciudad de Zaragoza recae en Manuel Gutiérrez Aragón, director de cine, guionista y escritor español.

En segundo lugar, Antonia San Juan recibirá un Augusto Apoyo al Cortometraje por sus interpretaciones, producciones y direcciones de numerosos cortometrajes.

Por otro lado, Pablo Berger recibirá el Augusto del Corto al Largo, mientras que los Augustos Talento con Proyección se concederán a tres intérpretes: el actor aragonés Pepe Lorente, el actor Javier Pereira y la actriz catalana con orígenes aragoneses (Teruel), Marta Belmonte.

Por su parte, el director de fotografía José Luis Alcaine recibirá el Augusto de Honor, y Alauda Ruiz de Azúa, directora de películas como Cinco Lobitos, será distinguida con un Augusto de Honor a las Miradas del Cine.

El actor Pedro Casablanc recibirá el Augusto Apoyo Internacional al Corto. Completan el palmarés de reconocimientos el Augusto Oficios de Cine para Yasmina Pradera, técnica de sonido; el Augusto Latino para Alejandra Cardona, directora, productora y guionista (Colombia); y el Augusto Entidad y su Apoyo al Audiovisual para el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICCAA).

Por último, se otorgan los Augustos de Difusión del Cine en medios de comunicación al programa de televisión Cine de Barrio y a la revista Cinemanía.

Aunque el festival reconoce también a colectivos y empresas comprometidos con el tejido audiovisual, cultural y social aragonés. Algunos de los distintivos son para el Colectivo Plena Inclusión, Grupo B Vocal o al Museo Pablo Serrano.

Programación

Dentro de la Sección Oficial, el público podrá disfrutar de los cortometrajes finalistas de los certámenes de Cortos de Ficción, Animación, Centros de Formación Audiovisual, Corto Aragonés y Nuevos Talentos Latinoamericanos.

Las sesiones se celebrarán en la Filmoteca de Zaragoza del 21 al 25 de noviembre, con entrada libre hasta completar aforo. Solo la primera sesión tendrá lugar en el Centro de Historias, dentro de la gala de inauguración del día 20.

El segundo bloque del festival lo conformará la sección Augusto en Off, donde se realizará una proyección especial Bodas de Perla (10 años de premios no oficiales): Arcoíris en blanco y negro, de Fran Campos (2025).

El tercer y último bloque será la sección Zaragoza Industry Film, que incluirá el estreno en España de la película No sea tu falta, de Moisés Salamá (2025), seguida de un Encuentro Especial.

Como novedad, esta edición contará con Market Screening ZIF, donde se presentarán dos proyecciones en primicia y se recogerán las opiniones del público asistente.

Broche de oro

El broche de oro llega el 29 de noviembre con la clausura en la Sala Mozart del Auditorio y con entrada libre hasta completar aforo. Será un día lleno de "sorpresas" y con la participación de "grandes actores y actrices que todavía no se conocen".

El hilo conductor será el aniversario del trigésimo certamen, y como ha añadido el director, "figuras que ya han participado en el festival, entregarán algunos premios".

Como dice el spot de este año, "Zaragoza sigue escribiendo su historia a través del cine tras 30 años", un festival que siempre ha contado con la participación de personas "muy importantes".

"Es un festival que no solo lleva el nombre de la ciudad, sino en el que queremos que participe la ciudad y que se sienta orgullosa", ha concluido Archelergues.