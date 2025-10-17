La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero confirma su primer concierto en Zaragoza en 2026

La Oreja de Van Gogh acaba de anunciar su gira en 2026, con las fechas y ciudades en las que actuará. Como no es de extrañar Zaragoza está entre ellas.

La fecha elegida ha sido el 9 de octubre de 2026, el viernes en plenas Fiestas del Pilar. El grupo, con Amaia recién llegada, cantará en el Príncipe Felipe. Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 20 de octubre a partir de las 12.00.

"Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos", comienza el mensaje que ha publicado Montero en redes sociales.

"Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", anuncia.

La gira del grupo comenzará el 9 de mayo de 2026 en Bilbao, y terminará el 20 de noviembre del mismo año en Pamplona.

El anuncio de la gira llega tras la polémica salida de Leire y la vuelta de Amaia, que tanto ha dado que hablar.

Montero se separó de La Oreja de Van Gogh en noviembre de 2007, tras once años como vocalista y autora de algunas de las canciones más emblemáticas del grupo.

En la nueva etapa de la banda, la voz la puso Leire Martínez, durante 17 años. La cantante anunció hace un año su salida del grupo, y comenzaron los rumores, ahora confirmados, de la vuelta de Amaia.

El regreso de la primera vocalista se hizo oficial este miércoles a través de un comunicado difundido en su página web. "La banda ha dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo y del que puede decirse que es la banda sonora de nuestras vidas", recoge el texto.

El mensaje también ha explicado la retirada de manera temporal del compositor y fundador de la formación Pablo Benegas. "Aunque sigue formando parte de la banda, se retirará durante una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos profesionales", añade.

La salida del guitarrista ha provocado muchas teorías sobre las buenas o malas relaciones del equipo; no obstante el ha confirmado que "sigue dentro" de la banda.

El precio de las entradas de la nueva gira de LODVG está sin confirmar. Probablemente se conozca cuando se abra la venta el lunes 20 de octubre. Sin embargo, se estima que el precio ronde los 40 euros.