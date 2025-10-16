El Ibercaja Estadio de Zaragoza tendrá conciertos: Leiva anuncia el primero para junio de 2026

El Ibercaja Estadio tendrá finalmente conciertos. El estadio del Real Zaragoza va a tener en los próximos meses una visita especial y no va a ser de un equipo de fútbol. Se trata del cantante Leiva quien en su último anuncio de fin de gira acaba de añadir nuevas fechas y Zaragoza, donde ya tocó estas pasadas Fiestas del Pilar, vuelve a estar entre las elegidas.

La novedad se encuentra en el recinto ya que no es el habitual Pabellón Príncipe Felipe, sino que se trata del actual estadio de fútbol del Real Zaragoza por los próximos dos años, el Ibercaja Estadio. El concierto

Según el mapa que ha publicado Leiva en su página web para la compra de entradas, el escenario se encontrará en el Fondo Sur del campo. Así, queda por saber cuál será el aforo exacto del concierto tras el cierre de una de las gradas y la suma de los asistentes en la pista.

Mapa de los asientos y el escenario del Ibercaja Estadio para el concierto de Leiva Página web Leiva

El estadio modular tiene una capacidad para 20.000 personas y será la casa del zaragocismo en 2025, 2026 y la primera mitad de 2027 ante las obras de La Nueva Romareda. Se da la circunstancia de que en él no se puede saltar para celebrar los goles y está prohibido ver el fútbol de pie, decisiones que han costado no pocas críticas al Real Zaragoza.

El Ibercaja Estadio, ubicado en el Parking Norte del Actur, se construyó en un tiempo récord en tan solo cinco meses. Para el proyecto se han utilizado materiales procedentes de Madrid, Barcelona, Valencia, Cáceres, Badajoz, Suiza o Alemania.

El Real Zaragoza lo convirtió en su casa desde este pasado julio y celebró su primer partido amistoso a puerta cerrada el 26 de ese mismo mes contra el Deportivo Aragón. Sin embargo, el primer encuentro con público fue días más tarde, el 30 de julio contra el Mirandés.

La envergadura del estadio generó curiosidad fuera de Aragón e incluso el Ayuntamiento de Málaga miró hacia Zaragoza para replicar este modelo de estadio. No solo desde fuera hubo expectación sino que los propios zaragocistas esperaban conocer su nuevo hogar y en la primera jornada de visitas abiertas asistieron 3.000 personas. Las sensaciones generales fueron muy buenas con una alta aprobación ante la edificación.

20 aniversario de Aragón TV

El cantante madrileño llega de la mano de Aragón TV por la celebración de su 20 aniversario. Así, Leiva en el Ibercaja Estadio conforma uno de los platos fuertes de la temporada de la televisión pública.

El anuncio llega tras el cartel de "todo vendido" que el artista colgó el pasado 12 de octubre en el Pabellón Príncipe Felipe, coincidiendo con el día grande de las Fiestas del Pilar. En ese concierto, Leiva ya adelantó su intención de regresar a la capital aragonesa en una de las pocas actuaciones que prevé ofrecer en 2026. Aragón TV confirma ahora la fecha y su participación como patrocinadora oficial, reforzando su vínculo con la música.

Con una trayectoria sólida y un gran talento como compositor, Leiva atraviesa un momento de plena madurez. Llega con un repertorio que conecta, una banda musical en plena forma, una producción que une el pulso del rock con la claridad del pop y una puesta en escena muy cuidada. Sus directos, avalados por crítica y público, se han convertido en un gran formato capaz de reunir a varias generaciones.

Por su parte, Aragón TV desvela el primero de los actos y programas especiales que tiene preparados para sorprender a sus espectadores durante todo 2026 y seguir siendo referente informativo y de entretenimiento en la Comunidad. La cadena pública aragonesa acaba de firmar el mejor dato de unas fiestas del Pilar de toda su historia con un 20% de media de audiencia y firmó el mejor mes de septiembre hace solo 2 semanas con un 11,7% de share.

En el marco de las celebraciones, estas pasadas Fiestas del Pilar Aragón Radio patrocinó el concierto de Leire Martínez, excantante de La Oreja de Van Gogh, en la plaza del Pilar que la llenó de asistentes para ver el regreso de la vocalista ya en solitario.