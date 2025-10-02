Fecha confirmada: Komunika celebra su segunda edición en Zaragoza con una cita inspiradora para profesionales

Komunika regresa este noviembre al World Trade Center para consolidarse como una cita imprescindible en la agenda aragonesa. Empresarios, periodistas, conferenciantes y coaches compartirán escenario en un evento donde se mezclan ambición, estrategia, talento y motivación a partes iguales.

El jueves 13 de noviembre, a las 17.00 horas, el auditorio del World Trade Center Zaragoza acogerá la segunda edición de Komunika. Se trata de un encuentro organizado por Trifasiko Marketing y diseñado para inspirar a profesionales de todos los sectores, generar nuevas conexiones y abrir perspectivas de futuro.

“Queremos que cada asistente salga con la sensación de que ha aprendido algo valioso y, sobre todo, de que ha conocido a personas que le van a ayudar a crecer”, explica Javier Martínez, impulsor del evento.

Un programa estratégicamente inspirador

El programa de Komunika 2025 reúne un año más a ponentes de primer nivel. Entre ellos, destaca Carlos Sánchez Broto, fundador y CEO de Sports Emotion, que compartirá los retos de levantar una de las empresas referentes en material deportivo online.

Desde el ámbito económico, Luis Fernando Quintero, redactor jefe en Libertad Digital y director del programa Tu dinero nunca duerme de esRadio, acercará las claves financieras para entender un mundo en constante cambio.

Uno de los regresos más esperados es el de Álvaro Fontela, CEO de Raiola Networks y experto en WordPress, que ya en la primera edición se ganó al público con una ponencia práctica y directa.

Junto a él, dos grandes referentes internacionales de la motivación: Luis Galindo, con más de tres décadas impartiendo conferencias de psicología positiva en España y Latinoamérica; y Emilio Duró, empresario y profesor que lleva años inspirando a miles de profesionales con su visión optimista y disruptiva de la vida y los negocios.

El toque aragonés lo pondrá Raúl Benito, presidente de Eboca, compañía líder en servicios de vending con más de 40 años de trayectoria. Subirá al escenario acompañado de Manuel Torres, director de la firma y coach ejecutivo especializado en la gestión de equipos y directivos.

Más que un congreso: un punto de encuentro

El objetivo, como señala Javier Martínez, es claro: “No se trata solo de escuchar conferencias, sino de compartir experiencias, abrir debates y crear una red de contactos que perdure en el tiempo”.

Con un formato ágil y dinámico, Komunika 2025 se presenta como una oportunidad única para quienes buscan inspiración y motivación, pero también herramientas prácticas que aplicar en su día a día profesional.

Este cóctel de perfiles, desde emprendedores hasta directivos, pasando por estudiantes y profesionales en activo, promete convertir el evento en un auténtico crisol de ideas.

Las entradas ya están disponibles, por un precio de 40€. La organización recomienda reservar con antelación dado el interés suscitado tras el éxito de la primera edición.

Habrá diferentes modalidades: una entrada general para asistir a las charlas y al aperitivo posterior, y una entrada VIP que incluye una cena exclusiva con los ponentes y una fiesta final para seguir creando conexiones en un ambiente más cercano y distendido.