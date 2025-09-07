Zaragoza celebra el éxito de la cuarta edición del Vive Latino: más de 38.000 asistentes en dos jornadas "vibrantes"

Zaragoza ha vuelto a vibrar con la música y la cultura con la cuarta edición del festival Vive Latino, que ha cerrado sus puertas consolidándose como una de las grandes citas culturales de la ciudad. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha hecho un primer balance calificando el evento de "gran éxito, no solo organizativo, sino también cultural y de proyección de la imagen de la ciudad".

Durante el fin de semana, más de 38.000 personas han pasado por el recinto de la Expo -un espacio de más de 80.000 metros cuadrados- sin que se registraran incidencias reseñables, lo que, en palabras de la regidora, "refleja la buena coordinación del dispositivo". El sábado ha sido la jornada más multitudinaria y "vibrante", consolidando la cita en el calendario cultural de la capital aragonesa.

Un referente cultural "indiscutible"

Chueca ha destacado que, en apenas cuatro años, el Vive Latino "ha conseguido arraigarse en Zaragoza y convertirse en un referente cultural indiscutible". Pero, más allá de lo musical, Chueca ha puesto el foco en el impacto económico que el festival genera en la ciudad: "Más de 1.500 empleos directos e indirectos generados durante la organización, celebración y desmontaje, además de la repercusión en sectores como la hostelería, el alojamiento, el transporte, el comercio local o el taxi".

Desde su llegada a Zaragoza en 2022, el Vive Latino ha generado más de 20 millones de euros de impacto económico y ha reunido a más de 155.000 espectadores en sus cuatro ediciones. "Este año hemos encontrado una mezcla de géneros musicales de talento nacional, latinoamericano y aragonés que hacen del Vive Latino una experiencia intergeneracional, única y rica, muy del gusto de todos los zaragozanos", ha afirmado.

Chueca ha asegurado sentirse "muy orgullosa" de este nuevo éxito, que en su opinión demuestra "que nuestra ciudad tiene una base sólida para acoger eventos de gran envergadura y que cuenta con las infraestructuras adecuadas para que la ciudadanía pueda volcarse y vivir la música y la cultura". También ha agradecido al promotor Nacho Royo "su apuesta por esta cuarta edición" y ha trasladado su compromiso de "seguir trabajando para hacer más eventos relevantes en nuestra ciudad y en este maravilloso espacio que es el Recinto Expo".