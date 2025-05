El Español de Aragón sortea dos entradas gratis para el concierto de Ceda el Paso en Zaragoza

¿Quieres ir gratis al concierto de Ceda el Paso en Zaragoza? El Español de Aragón te lo pone muy fácil con el sorteo de dos entradas entre todos sus seguidores de las redes sociales.

Para participar en el sorteo de dos entradas gratis basta con seguir a El Español de Aragón (@elespanoldearagon), dar 'Me Gusta' al post del sorteo y mencionar a la persona con la que te gustaría ir este viernes de concierto a la sala de La Ley Seca. (Cuantas más menciones, más posibilidades de ganar).

El sorteo finalizará el jueves 8 de mayo a las 15.00, y el nombre del ganador se comunicará a través de mensaje privado ese mismo día.

El concierto de Ceda el Paso

Este viernes 9 de mayo, la sala de conciertos La Ley Seca acoge al grupo 'Ceda el Paso'. Tras su paso por la sala Wizink Center, ahora Movistar Arena, de Madrid, el próximo viernes actuarán por primera vez en Zaragoza en la Sala La Ley Seca con aforo limitado. Las entradas están a la venta por un precio de 12 euros.

El pasado mes de febrero, en el Festival Ultreia celebrado en el Movistar Arena con artistas como Bombai, Samantha Palos, La Última Copa y Wistimber, el grupo emergente de Barcelona Ceda el Paso participaron en el mismo.

Temas propios y pegadizos como "Trengandin", "La chica de la cafetería", "No me obligues a olvidar" o la versión recientemente lanzada de "Me colé en una fiesta" sonarán este viernes en riguroso directo en el escenario de La Ley Seca. Marc Cejudo (cantante), Uri Salinas (guitarrista), Marc Álvarez (batería) y Marc Salinas (bajista) componen Ceda el Paso.

Una de las bandas más prometedoras del panorama musical actual. Con un estilo que combina el Pop y el Rock de forma fresca y apasionada, este joven grupo está conquistando corazones y escenarios, llevando una bocanada de aire nuevo al género con su energía contagiosa y su espíritu

nostálgico que evoca los sonidos icónicos de los años 2000 con un toque moderno que los hace únicos.

Un viaje musical cargado de juventud y diversión. Su música, repleta de ritmos pegadizos y estribillos coreables, está diseñada para conectar con el público, haciéndole partícipe de su pasión por la música.