Homenaje al gran bailarín Víctor Ullate en el Principal: "A los seis años yo ya estaba cantando y bailando aquí"

Zaragoza reconoce el valor de sus artistas, y en la tarde del sábado 16 de noviembre así lo ha hecho con Víctor Ullate. Uno de los artistas con mayor prestigio en el arte de la danza en España, el zaragozano Víctor Ullate, ha recibido el apoyo y el calor de sus conciudadanos en un homenaje en el Teatro Principal de Zaragoza.

En el evento, Ullate, ha recibido la Medalla al Mérito Cultural del Gobierno de Aragón, que ha entregado el presidente Jorge Azcón. El Gobierno de Aragón concede esta distinción a los autores de aquellas obras o actuaciones que incrementen de modo relevante el patrimonio cultural, el acervo colectivo de conocimientos o las posibilidades de acceder a ellos, dentro del territorio de Aragón.

Homenaje a Víctor Ullate en el Teatro Principal. Chus Marchador

"Era una deuda que tenía nuestra comunidad autónoma, que tenía Aragón, y entregándole esta medalla al mérito cultural cumplimos con algo que es de justicia, que se reconozca el papel que Víctor Ullate ha hecho en la danza, no solamente en nuestra comunidad, sino en España y en el mundo entero" comentaba al inicio de la gala el presidente Azcón.

El artista decía sentirse muy agradecido y emocionado recordando las veces que acudió con al teatro con sus padres: "Estoy muy feliz, sobre todo en este teatro, que me ha visto crecer. A los seis años yo ya estaba cantando y bailando aquí. Y además, mis padres me traían a todas las funciones que pasaban por aquí" comentaba con ojos ilusionados.

"Por eso me volví un hombre del arte" continuaba Ullate, "Me gustaba bailar, sobre todo flamenco. Por circunstancias de la vida aparecí en el estudio de María de Ávila y fue la que me hizo, cambiar un poco los gustos. Y bueno, lograr lo que he logrado, no ha sido fácil, la verdad. Ya lo vais a ver en el documental; ha sido muy bonito para mí" reconocía el coreógrafo y bailarín.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, por su parte, ha destacado la casi inabarcable trayectoria de Ullate, “un niño prodigio que con tan solo 6 años ya bailaba la jota y el flamenco” y que llegó a ser director del Ballet Nacional y de su propia compañía. Ullate ha recibido “centenares de ovaciones”, pero en la retina de los amantes de la danza está aquella “interminable” que recibió al presentar su propia compañía por primera vez ante el público del teatro Arriaga de Bilbao, ha recordado.

Homenaje a Víctor Ullate en Zaragoza

La ceremonia ha comenzado con un minuto de silencio por los fallecidos de la residencia de Villafranca del Ebro. El viernes se produjo un fatal incendio en el que perdieron la vida diez ancianos y dos están ingresados, uno de ellos todavía con pronóstico grave.

En la ceremonia se ha proyectado, tras la bienvenida de la alcaldesa, el documental ‘Ullate. La danza de la vida’ de Elena Cid. El amor por la danza a través de una vida única. En diciembre de 2019 cerró el Ballet de Víctor Ullate y se cerraron de golpe más de 40 años de historia de la danza en España. Ullate, siempre a contracorriente, a veces polémico pero encantador, luchador y trabajador inquebrantable, ha vivido un camino único llevado por su gran pasión: bailar.

VÍctor Ullate hablando con las autoridades de la comunidad y el ayuntamiento de Zaragoza. Chus Marchador

Por las tablas han pasado el propio homenajeado, pero también su pareja Eduardo Lau y los alumnos del Estudio de Danza de María de Ávila. También, los componentes de la compañía zaragozana LaMov han querido rendirle tributo con una actuación de baile y como una fuente de inspiración para sus creaciones artísticas.

Ullate estudió con la histórica María de Ávila y trazó un recorrido profesional desde 1964, cuando comenzó con sus primeros recitales como miembro del Ballet Siglo XX de Maurice Béjart. A nivel nacional, construyó la primera Compañía Nacional de Danza junto a Carmen Roche entre 1979 y 1983, cuando emprendió su aventura en solitario y con su propio Centro de Danza Víctor Ullate.

En el año 2000 creó la Fundación que lleva su nombre como un instrumento para ayudar a promover el talento joven y esta disciplina artística. Con la medalla que hoy ha recibido del Gobierno de Aragón se completa un prestigioso listado en el que se suceden el Premio Nacional de Danza, la Medalla de Oro de las Bellas Artes y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, entre muchos otros reconocimientos a su labor y su calidad como bailarín.