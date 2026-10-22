Zaragoza estudia regular las Viviendas de Uso Turístico en las zonas más afectadas: "Ahora hay unas 753 en la ciudad"

El Ayuntamiento de Zaragoza está estudiando la posibilidad de regular las viviendas de uso turístico en las zonas más afectadas de la ciudad, como puede ser el Centro o el Casco Histórico.

Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, durante la comisión de su rama celebrada esta mañana en el salón de plenos, donde ha asegurado que el Gobierno municipal dará cuenta "pronto" de este informe al resto de los grupos.

La intención, ha asegurado, es la de regular la presencia de este tipo de pisos en la capital y no "prohibir", como dice que "tiene costumbre el PSOE", grupo al que se ha referido como el "partido de la hipocresía".

Ha ejemplificado así el caso de Barcelona, donde ha recordado que se vetó la presencia de VUT: "Lo que consiguieron fue que subiera el precio de la vivienda y que hubiera más pisos turísticos ilegales".

En el caso de Zaragoza, ha asegurado que la situación no es grave y que, de hecho, en los últimos dos años la cifra de pisos de uso turístico se mantiene "inalterable".

753 VUT

Estas son, en total, unas 753 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un 0,22% de las viviendas en la capital.

El anuncio lo ha dado tras ser preguntado por el PSOE si el Gobierno municipal sabía "qué pasa con las VUT en Zaragoza".

Lo ha cuestionado la concejal Ros Cihuelo, quien ha señalado que en cuestión de ocho años "este tipo de viviendas han aumentado un 300% en la ciudad".

En este sentido, ha criticado que, por ejemplo, las casas gestionadas por Zaragoza Vivienda han aumentado solo un 18% desde el 2019, año en el que el PP comenzó a Gobernar en la ciudad hasta ahora.

"Las magnitudes no son idénticas", ha apuntado Cihuelo, esgrimiendo que "no tiene la misma función social que se incrementen las VUT a que lo hagan los hogares familiares".