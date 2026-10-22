Zaragoza se convierte hasta el 25 de octubre en la capital de la juventud cofrade de toda España

La capital aragonesa se convierte, durante cuatro días, en el punto de encuentro de la juventud cofrade de toda España desde hoy jueves, 22 de octubre, al domingo día 25.

Casi 2.000 jóvenes llegarán desde distintas provincias para participar en el XIII Encuentro JOHC, una cita itinerante que, tras varios intentos, llega a Zaragoza.

Las JOHC son las siglas del Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías.

En 2026 es el turno de Zaragoza, que durante cuatro días abrirá sus calles, sus templos y su patrimonio a cofrades llegados de todos los rincones de España.

La cita se vivirá bajo el lema 'La fe, un pilar inmortal', una frase que dialoga con la ciudad que la acoge: la del Pilar, la de los más de 2.000 años de historia romana, musulmana, judía y cristiana, la de La Aljafería y la de una basílica que servirá de telón de fondo a buena parte del encuentro.

El resultado es un programa que mezcla lo solemne y lo cercano.

Durante estos cuatro días las actividades girarán en torno a la oración, procesiones, patrimonio, formación y convivencia, pensado por y para jóvenes cofrades.

Programa

Este jueves, 22 de octubre, abre el encuentro San Juan a las 19.45 horas con la vigilia de oración en la iglesia de Santa Isabel de Portugal (San Cayetano), epicentro de la Semana Santa zaragozana.

A las 21.00 horas sale la procesión de San Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade, rumbo a la Basílica del Pilar, donde está prevista su llegada a las 21.30 horas.

La imagen, de la Cofradía de las Siete Palabras, permanecerá en la basílica hasta el domingo e irá acompañada por el Grupo JOHC, jóvenes de distintas hermandades tocando sus instrumentos.

Al día siguiente, viernes, habrá una exposición, ofrenda e inauguración. La jornada comenzará a las 13.00 con la inauguración de la exposición 'Ad Salvatorem' en la Catedral del Salvador (La Seo), con entrada por invitación y abierta a los participantes también el sábado hasta las 16.00.

Por la noche, a las 20.40 horas, las delegaciones depositarán sus flores ante la Virgen del Pilar y, a las 21.00 horas, la plaza del Pilar acogerá el acto inaugural con una carta de presentación de la Semana Santa de Zaragoza con jotas, un grupo recreacionista y una representación del Rosario de Cristal.

El sábado, día 24, habrá ponencias, instrumentos y la gran procesión. El día comienza a las 09.30 horas con la oración inicial en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja, seguida de la ponencia 'Cambiar para permanecer: El futuro de nuestras Cofradías' y de la presentación de las candidaturas a la próxima sede.

Vía Crucis

En el Colegio Compañía de María, habrá stands de 12.00 a 14.00 horas, un taller sobre los instrumentos tradicionales de la Semana Santa de Zaragoza a las 12.30 horas y comida intercofrade a las 13.30 horas. A las 18.30 horas, desde La Seo, saldrá el momento más esperado, que es la procesión extraordinaria del XIII Encuentro JOHC.

Con un cortejo que reproduce un Vía Crucis, desde la Entrada de Jesús en Jerusalén hasta la Resurrección, recorrerá el Casco Histórico hasta las 21.00 horas, con unos 220 jóvenes en el Grupo JOHC, tambores, bombos y timbales, matracas, carracas, heráldicas y campanas.

El domingo, 25 de octubre, será la despedida y relevo. A las 11.00 horas será la Eucaristía de acción de gracias en la Basílica del Pilar.

A las 12.00 horas, San Juan Evangelista regresa en procesión a San Cayetano y a las 12.30 horas, ya en la iglesia, se leerán las conclusiones del encuentro, se hará el recuento de votos y se proclamará la sede del próximo JOHC.

Los visitantes llegarán a una ciudad con una de las Semanas Santas con más carácter de España.

La de Zaragoza supera los 700 años de historia y reúne a 25 hermandades, cofradías y congregaciones, 53 procesiones, más de 16.000 cofrades y más de 4.000 instrumentos.