El nuevo Hospital Royo Villanova se construirá en la Ronda de Boltaña (Parque Goya), cerca del DAT Alierta

El nuevo Hospital Universitario Royo Villanova de Zaragoza ya tiene ubicación.

En estos últimos meses se han estudiado cuatro posibles puntos de la capital aragonesa, frente a la Academia General Militar, junto a la carretera de Huesca, en el barrio de San Gregorio, en la Ronda de Boltaña y en la carretera de Cogullada, entre Mercazaragoza y el río Gállego.

Durante el pleno extraordinario del Consejo de Salud de Aragón celebrado este 22 de octubre, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, han anunciado que la ubicación elegida es la Ronda de Boltaña (Parque Goya), junto al futuro DAT Alierta.

"La decisión que han tomado sin ningún voto en contra es la Ronda de Boltaña.Tiene todas las características necesarias para que podamos hacer un hospital del siglo XXI tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del respaldo social, la mejor de las ubicaciones es esa zona de Zaragoza en la ronda de Boltaña", ha expresado Azcón.

Este futuro centro médico se edificará en una parcela de gran magnitud para garantizar una atención de calidad durante al menos medio siglo.

"La nueva parcela es una parcela de 58.000 m², una parcela con espacio suficiente para que los servicios que se tengan que construir sean claves para el futuro sanitario de los aragoneses, que son los que van a verse beneficiados de ese hospital", ha subrayado el Presidente del Gobierno de Aragón.

Asimismo, el nuevo Hospital Universitario Royo Villanova de Zaragoza reúne cuatro requisitos que lo convierten en una ubicación idónea, cuenta con infraestructuras de transporte ya existentes, como el tranvía, el autobús y el carril bici; se encuentra en un entorno urbano consolidado, y el suelo es de titularidad pública, concretamente del Gobierno de Aragón.

Además, la construcción del nuevo centro médico en esta zona, entre la Universidad y el Data Alierta, contribuirá a convertir la margen izquierda de Zaragoza en un punto de referencia.

"Entre la Universidad y el Data Alierta, el nuevo hospital universitario que vamos a construir hará que toda esa zona de la margen izquierda de Zaragoza se convierta en un polo de innovación y de crecimiento", ha señalado Azcón.

La primera noticia sobre este nuevo hospital fue avanzada por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en su discurso del Debate de la Comunidad de Aragón, donde reveló que el motivo de construir este nuevo hospital se basa en que "el actual edificio no da más de sí".

Entre las principales características del nuevo Hospital Universitario Royo Villanova está el aumento en el número de camas que pasará de 254 camas actuales a 352, lo que supone 98 camas adicionales. Además, las habitaciones serán individuales aunque está organizado de tal manera que en caso de necesidad se podría ampliar la asistencia con 272 camas más.

Asimismo, se prevé un incremento de consultas externas y gabinetes de exploración. Por lo que se contará con 147 consultas y 52 gabinetes funcionales, frente a los 77 y 22 actuales. A esto se une un refuerzo en los hospitales de día con la ampliación de los puestos y recursos para ofrecer tratamientos sin necesidad de ingreso.

Una de las mejoras más destacadas en materia de urgencias es la implantación de un servicio de Urgencias adaptadas por edades. De esta manera, se contará con áreas diferenciadas para urgencias pediátricas, geriátricas y de adultos, con espacios específicos de tiraje, diagnóstico y observación.

En cuestión de la atención a personas mayores, dentro de los planes se quiere implantar Urgencias con criterios GEDA para pacientes frágiles con una atención más individualizada.

En cuanto al bloque quirúrgico se dispondrá de 12 quirófanos, aumentando en cinco más que los actuales. Así se ha detallado que constarán de más espacio. Siete de ellos contarán con más de 50 metros cuadrados y 4 de más de 70. Además de la inclusión de un quirófano híbrido.

Todos ellos estarán organizados en clústeres y se contará con 8 torres de endoscopia para seguir impulsando la cirugía avanzada mínimamente invasiva, un campo en continuo desarrollo.

En cuanto a los trabajadores, se van a crear áreas clínico-administrativas mejoradas con la incorporación de espacios confortables para el personal, como salas de reuniones, despachos y zonas de descanso, que fomentan el trabajo en equipo y la calidad asistencial.

El nuevo proyecto también mira al futuro y se prevé que el diseño contemple zonas adaptables a nuevas necesidades médicas, tecnológicas y demográficas, evitando soluciones provisionales.

Unión de docencia y tecnología

El nuevo hospital busca potenciar sus tres pilares de funcionamiento: actividad asistencial, docente e investigadora. La dotación de más salas para los dos últimos campos de trabajo, facilitará su crecimiento.

Así, contará con espacios específicos para la docencia y de apoyo a la investigación en unidades asistenciales. A eso se unen zonas para el desarrollo de actividades científicas y de divulgación como herramientas para facilitar el e-learning y la simulación virtual.