El barrio de Zaragoza que aspira a ser la nueva zona de moda: se venden pisos a partir de 285.000 euros de obra nueva

La construcción de viviendas en Zaragoza no para de extenderse por distintas zonas de la ciudad, mientras la demanda de compra por parte de los ciudadanos se encuentra en uno de sus mejores momentos.

Muchos jóvenes buscan un piso que les permita independizarse y encontrar su nuevo hogar.

Idealista es uno de los portales de referencia en España para la compra y venta de inmuebles de todo tipo, desde pisos y apartamentos hasta chalets independientes y viviendas de obra nueva.

Entre estas últimas se encuentra la promoción de 'Residencial Puente del Pilar', ubicada en el barrio de Jesús, a tan 5 minutos de la emblemática Plaza del Pilar de la capital aragonesa.

En total, se trata de 51 viviendas que cuentan con amplias zonas comunes, entre las que destaca una piscina única para el disfrute tanto de niños como de adultos.

La promoción ofrece viviendas de uno, dos y tres dormitorios y se concibe como un espacio en el que la arquitectura, la eficiencia energética y el confort se combinan para ofrecer a sus habitantes un entorno equilibrado y sostenible.

Promoción obra nueva Zaragoza Idealista

Todas las viviendas cuentan con salón-comedor, que se convierte en uno de los espacios protagonistas de los hogares. Las cocinas se entregan completamente equipadas y con electrodomésticos, de manera que puedan utilizarse desde el momento de la entrega de llaves.

Además, la promotora 'Grupo Plaza 14', ofrece a sus clientes la posibilidad de adaptar el diseño interior de su vivienda a sus preferencias y necesidades.

A través del programa 'Designa 14', cada propietario puede elegir diferentes acabados y soluciones para crear un hogar personalizado, pensado para responder a su estilo de vida.

Promoción obra nueva Zaragoza Idealista

A todo ello, se suma que se trata de un edificio de consumo casi nulo, diseñado para superar las exigencias normativas en materia de sostenibilidad y eficiencia energética.

Para ello, cuenta con una envolvente térmica de alta eficiencia que contribuye a mantener una temperatura interior estable durante todo el año, reduciendo las necesidades energéticas de las viviendas.

Asimismo, la carpintería exterior con doble acristalamiento proporciona un elevado nivel de aislamiento térmico y acústico, mejorando el confort y la calidad de vida de sus residentes.

Promoción obra nueva Zaragoza Idealista

Los precios varían en función de los metros cuadrados y del número de habitaciones. El precio más bajo parte de los 285.000 euros. Se trata de un piso de 72 m² con dos habitaciones.

En el otro extremo, el precio más alto asciende hasta los 397.950 euros y corresponde a un piso de tres habitaciones y 96 m².

'Residencial Puente del Pilar' es un proyecto pensado para quienes buscan disfrutar de un hogar cuidado al detalle, donde el diseño, la calidad y unos espacios concebidos para el día a día se combinan para ofrecer una nueva manera de vivir en Zaragoza.