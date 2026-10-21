Vuelve el Rastrillo Ozanam de Zaragoza: "Nos gustaría recaudar 700.000 euros para las obras de la residencia"

El Rastrillo Aragón 2026, organizado por la Fundación Federico Ozanam abre sus puertas a la solidaridad este viernes, 23 de octubre.

Como es habitual, estará en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, con entrada gratuita y un amplio horario de 11.00 a 21.00.

Durante 11 días, el público podrá visitar los 26 stands que conforman esta 39º edición y participar en las diferentes actividades programadas.

Ropa nueva y de segunda mano, decoración, muebles modernos y antiguos, libros, juguetes, regalos y alimentación son algunos de los artículos que podrán encontrarse en los diferentes puestos del rastrillo.

Lo recaudado se destinará a la ampliación de la Residencia Ozanam Nuestra Señora del Carmen. Las obras ya han empezado y se estima que el coste será de unos 2 millones de euros.

Presentación del Rastrillo Ozanam. E.E

El año pasado la colecta fue de récord alcanzando los 727.000 euros y esperan que este año la cifra sea similar. Agustín Colás, Presidente de la Fundación Ozanam, ha explicado que "este año el rastrillo dura un día más y eso se nota". Además, "hay necesidad pues todo ha subido mucho".

La solidaridad y la colaboración se hacen presentes un año más en la capital aragonesa.

Los fondos recaudados contribuirán a la ampliación de la Resicendia del Carmen que contemplan la creación de 18 habitaciones y dos nuevas Unidades de Convivencia.

El proyecto consta de la construcción de un nuevo edificio de planta baja y tres calturas, conectado al actual en cada una de sus plantas.

Esta ampliación añadirá 741 metros cuadrados de superficie construida, con los que el centro alcanzará los 4.035 metros cuadrados. La intervención abarcará una superficie total de 1.341 metros cuadrados, lo que permitirá reestructurar parte del espacio existente e incorporar nuevas estancias.

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